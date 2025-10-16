Израиль угрожает возобновить боевые действия, если ХАМАС не будет соблюдать соглашение по Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил возобновить боевые действия, если ХАМАС не выполнит условия поддерживаемого США соглашения о прекращении огня, положившего конец войне в Газе, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Заявление министра обороны Исраэля Каца последовало после того, как ХАМАС передал останки еще двух погибших заложников и заявил, что не сможет извлечь больше тел из руин Газы без специального оборудования.

С понедельника, в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа, палестинская исламистская группировка передала Израилю 20 выживших заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных, освобожденных из израильских тюрем.

До передачи двух тел поздно вечером в среду ХАМАС уже вернул останки семи из 28 известных погибших заложников, а также восьмое тело, которое, по словам Израиля, не принадлежало бывшему заложнику.

"Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль, действуя в координации с Соединенными Штатами, возобновит боевые действия и будет действовать для полного разгрома ХАМАС, изменения ситуации в Газе и достижения всех целей войны", - говорится в заявлении офиса Каца.

Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что два возвращенных тела станут последними на данный момент, что значительно меньше, чем предусмотрено планом требования о передаче всех тел.

"Сопротивление выполнило свои обязательства по соглашению, передав всех живых израильских пленных, находившихся под его стражей, а также тела, к которым оно смогло получить доступ", - говорится в заявлении бригад Эзеддин аль-Кассам в социальных сетях.

"Что касается оставшихся тел, для их извлечения и эвакуации требуются значительные усилия и специальное оборудование. Мы прилагаем все усилия, чтобы закрыть это дело", - сказано в заявлении.

Однако высокопоставленные американские советники заявили в среду после угрозы Израиля возобновить боевые действия, что ХАМАС, как и раньше, намерен выполнить свое обещание.

"Мы продолжаем слышать от них о намерении соблюдать соглашение. Они хотят, чтобы соглашение по этому вопросу было завершено", - сообщил журналистам один из советников на условиях анонимности.

Тем не менее, любая задержка с возвращением оставшихся тел, вероятно, усилит внутреннее давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот связал гуманитарную помощь с судьбой этих тел, отмечает издание.

Министр национальной безопасности Израиля, ультраправый Итамар Бен Гвир, пригрозил прекратить поставки такой необходимой помощи в Газу, если ХАМАС не вернет останки солдат, которые все еще удерживаются на палестинской территории.

Тем временем Израиль передал еще 45 тел палестинцев, находившихся под его контролем, в больницу Насера на юге Газы, в результате чего количество возвращенных тел достигло 90, сообщило министерство здравоохранения этой территории, которое контролирует ХАМАС.

Согласно плану Трампа, Израиль должен вернуть 15 погибших палестинцев за каждого погибшего израильского заложника.

На фоне подписания соглашения глава гуманитарного комитета ООН Том Флетчер призвал Израиль немедленно открыть все контрольно-пропускные пункты в Газе для доставки гуманитарной помощи.

"Это должно произойти сейчас. Мы хотим, чтобы это произошло немедленно в рамках этого соглашения", - заявил Флетчер агентству AFP в среду в Каире перед запланированной поездкой на границу с Газой.

Израильская общественная телекомпания KAN сообщала о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Рафах на границе с Египтом, но этого не произошло, а представитель Израиля не ответил на запрос AFP о комментариях.

Ожидается, что Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи, отправится на контрольно-пропускной пункт Рафах в четверг. Это единственный пограничный пункт, который соединяет Газу с миром без пересечения границы с Израилем.

"Главное - обеспечить питание детей, наличие анестезирующих средств в больницах для пациентов, находящихся на лечении, наличие палаток над головами людей", - сказал Флетчер.

Дополнение

Война, начатая нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, привела к гуманитарной катастрофе в Газе, когда густонаселенная территория зависела от помощи, которая была сильно ограничена, а то и полностью отрезана.

В конце августа Организация Объединенных Наций объявила голод в Газе, хотя Израиль отверг это заявление. Возвращение помощи указано в 20-пунктном плане Трампа для Газы.

Еще одним политическим вызовом является разоружение ХАМАС, требование, которое боевики отказались принять.

ХАМАС усиливает контроль над разрушенными городами Газы, но Израиль и Соединенные Штаты настаивают на том, что группировка не может играть никакой роли в будущем правительстве этой территории.