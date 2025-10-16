$41.750.14
Эксклюзив
15 октября, 18:12
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 37395 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 44304 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 37286 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 36559 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 27151 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20439 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18449 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 40668 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 40495 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
"Как только я скажу слово": Трамп может разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет соблюдать соглашение о прекращении огня. Трамп отметил, что израильские войска могут вернуться на улицы, "как только я скажу слово".

"Как только я скажу слово": Трамп может разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе

Президент США Дональд Трамп в комментарии CNN заявил, что рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС откажется соблюдать свою часть соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, израильские войска могут вернуться на улицы, "как только я скажу слово".

Что касается ХАМАС – это быстро решится

- сказал Трамп.

Комментируя расправы, которые боевики совершают в отношении нелояльных палестинцев в Газе, он сказал, что сейчас ХАМАС "заходит и зачищает банды, жестокие банды".

Я изучаю этот вопрос. Мы узнаем об этом. Это могут быть "банды плюс"

- отметил президент США.

Он добавил, что позитивно относился к долгосрочным перспективам мира на Ближнем Востоке, особенно учитывая мощную поддержку других стран региона.

Напомним

После начала мирного процесса в Секторе Газа в нескольких районах анклава вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Сообщается о публичных казнях боевиками своих соперников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения между Израилем и ХАМАС. При этом он отметил, что условия президента США Дональда Трампа "очень четкие": ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе "начнется настоящий ад".

Вадим Хлюдзинский

