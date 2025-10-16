"Как только я скажу слово": Трамп может разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет соблюдать соглашение о прекращении огня. Трамп отметил, что израильские войска могут вернуться на улицы, "как только я скажу слово".
Президент США Дональд Трамп в комментарии CNN заявил, что рассмотрит возможность разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС откажется соблюдать свою часть соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, израильские войска могут вернуться на улицы, "как только я скажу слово".
Что касается ХАМАС – это быстро решится
Комментируя расправы, которые боевики совершают в отношении нелояльных палестинцев в Газе, он сказал, что сейчас ХАМАС "заходит и зачищает банды, жестокие банды".
Я изучаю этот вопрос. Мы узнаем об этом. Это могут быть "банды плюс"
Он добавил, что позитивно относился к долгосрочным перспективам мира на Ближнем Востоке, особенно учитывая мощную поддержку других стран региона.
Напомним
После начала мирного процесса в Секторе Газа в нескольких районах анклава вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Сообщается о публичных казнях боевиками своих соперников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения между Израилем и ХАМАС. При этом он отметил, что условия президента США Дональда Трампа "очень четкие": ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе "начнется настоящий ад".
