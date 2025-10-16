"Как только я скажу слово": Трамп может разрешить Израилю возобновить боевые действия в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что может разрешить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет соблюдать соглашение о прекращении огня. Трамп отметил, что израильские войска могут вернуться на улицы, "как только я скажу слово".