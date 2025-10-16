$41.750.14
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 17150 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo

15 жовтня, 10:41 • 38407 перегляди
15 жовтня, 10:41 • 38407 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"

Ексклюзив
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 44683 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався

15 жовтня, 09:25 • 37638 перегляди
15 жовтня, 09:25 • 37638 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо

15 жовтня, 09:00 • 36868 перегляди
15 жовтня, 09:00 • 36868 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27262 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto

Ексклюзив
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20500 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям

15 жовтня, 07:49 • 18476 перегляди
15 жовтня, 07:49 • 18476 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз

Ексклюзив
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 40871 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto

15 жовтня, 07:08 • 40690 перегляди
15 жовтня, 07:08 • 40690 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
"Щойно я скажу слово": Трамп може дозволити Ізраїлю відновити бойові дії у Газі

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху відновити військові дії в Газі, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди про припинення вогню. Трамп зазначив, що ізраїльські війська можуть повернутися на вулиці, "щойно я скажу слово".

"Щойно я скажу слово": Трамп може дозволити Ізраїлю відновити бойові дії у Газі

Президент США Дональд Трамп в коментарі CNN заявив, що розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху відновити військові дії в Газі, якщо ХАМАС відмовиться дотримуватися своєї частини угоди про припинення вогню. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, ізраїльські війська можуть повернутися на вулиці, "щойно я скажу слово".

Що стосується ХАМАС – це швидко вирішиться

- сказав Трамп.

Коментуючи розправи, які бойовики вчиняють щодо нелояльних палестинців у Газі, він сказав, що зараз ХАМАС "заходить і зачищає банди, жорстокі банди".

Я вивчаю це питання. Ми дізнаємося про це. Це можуть бути "банди плюс"

- зазначив президент США.

Він додав, що позитивно ставився до довгострокових перспектив миру на Близькому Сході, особливо враховуючи потужну підтримку інших країн регіону.

Нагадаємо

Після початку мирного процесу у Секторі Газа у кількох районах анклава спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Повідомляється про публічні страти бойовиками своїх суперників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди між Ізраїлем та ХАМАС. При цьому він зазначив, що умови президента США Дональда Трампа "дуже чіткі": ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше "почнеться справжнє пекло".

Вадим Хлюдзинський

