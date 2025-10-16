"Щойно я скажу слово": Трамп може дозволити Ізраїлю відновити бойові дії у Газі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху відновити військові дії в Газі, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди про припинення вогню. Трамп зазначив, що ізраїльські війська можуть повернутися на вулиці, "щойно я скажу слово".
Президент США Дональд Трамп в коментарі CNN заявив, що розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху відновити військові дії в Газі, якщо ХАМАС відмовиться дотримуватися своєї частини угоди про припинення вогню. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, ізраїльські війська можуть повернутися на вулиці, "щойно я скажу слово".
Що стосується ХАМАС – це швидко вирішиться
Коментуючи розправи, які бойовики вчиняють щодо нелояльних палестинців у Газі, він сказав, що зараз ХАМАС "заходить і зачищає банди, жорстокі банди".
Я вивчаю це питання. Ми дізнаємося про це. Це можуть бути "банди плюс"
Він додав, що позитивно ставився до довгострокових перспектив миру на Близькому Сході, особливо враховуючи потужну підтримку інших країн регіону.
Нагадаємо
Після початку мирного процесу у Секторі Газа у кількох районах анклава спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Повідомляється про публічні страти бойовиками своїх суперників.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди між Ізраїлем та ХАМАС. При цьому він зазначив, що умови президента США Дональда Трампа "дуже чіткі": ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше "почнеться справжнє пекло".
