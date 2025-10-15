Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN
Київ • УНН
У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Інцидент, що стався після виведення ізраїльських військ, ймовірно, завершився публічною стратою восьми осіб.
У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями, включаючи інцидент, який, імовірно, завершився публічною стратою. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що після виведення ізраїльських військ із частини території в анклаві загострюється внутрішня напруженість.
Повідомлення про насильство широко поширювалися в соціальних мережах, зокрема одне особливо жахливе відео показує групу бійців у масках, деякі з яких носять зелені пов'язки ХАМАС, які вбивають вісьмох людей із зав'язаними очима на площі в місті Газа, поки за цим спостерігає великий натовп
ЗМІ додає, що інцидент стався після набрання чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. До цього в цьому районі діяли ізраїльські війська. Палестинський центр прав людини "Аль-Мезан" назвав інцидент "позасудовою стратою громадян" та закликав до розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо
Після припинення вогню в Секторі Гази загинуло 32 члени "банд" під час так званої операції безпеки. 24 особи заарештовано, 30 отримали поранення. Події імовірно пов'язані з вакуумом влади на території анклаву.
Припинення вогню у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю відзвітувала про ситуацію після оголошення перемир'я10.10.25, 12:51 • 4690 переглядiв