14 жовтня, 19:16 • 11699 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 25645 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 26809 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 23156 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 37743 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 20166 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 32521 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14873 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 28168 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12175 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN

Київ • УНН

 • 2536 перегляди

У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Інцидент, що стався після виведення ізраїльських військ, ймовірно, завершився публічною стратою восьми осіб.

Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN

У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями, включаючи інцидент, який, імовірно, завершився публічною стратою. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після виведення ізраїльських військ із частини території в анклаві загострюється внутрішня напруженість.

Повідомлення про насильство широко поширювалися в соціальних мережах, зокрема одне особливо жахливе відео показує групу бійців у масках, деякі з яких носять зелені пов'язки ХАМАС, які вбивають вісьмох людей із зав'язаними очима на площі в місті Газа, поки за цим спостерігає великий натовп

- пише видання.

ЗМІ додає, що інцидент стався після набрання чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. До цього в цьому районі діяли ізраїльські війська. Палестинський центр прав людини "Аль-Мезан" назвав інцидент "позасудовою стратою громадян" та закликав до розслідування інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Після припинення вогню в Секторі Гази загинуло 32 члени "банд" під час так званої операції безпеки. 24 особи заарештовано, 30 отримали поранення. Події імовірно пов'язані з вакуумом влади на території анклаву.

Припинення вогню у Секторі Гази: армія оборони Ізраїлю відзвітувала про ситуацію після оголошення перемир'я10.10.25, 12:51 • 4690 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

