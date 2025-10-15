Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN
Киев • УНН
В нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Инцидент, произошедший после вывода израильских войск, вероятно, завершился публичной казнью восьми человек.
Подробности
Отмечается, что после вывода израильских войск с части территории в анклаве обостряется внутренняя напряженность.
Сообщения о насилии широко распространялись в социальных сетях, в частности одно особенно ужасное видео показывает группу бойцов в масках, некоторые из которых носят зеленые повязки ХАМАС, которые убивают восьмерых человек с завязанными глазами на площади в городе Газа, пока за этим наблюдает большая толпа
СМИ добавляет, что инцидент произошел после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. До этого в этом районе действовали израильские войска. Палестинский центр прав человека "Аль-Мезан" назвал инцидент "внесудебной казнью граждан" и призвал к расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности.
Напомним
После прекращения огня в Секторе Газа погибли 32 члена "банд" во время так называемой операции безопасности. 24 человека арестованы, 30 получили ранения. События предположительно связаны с вакуумом власти на территории анклава.
