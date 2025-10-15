Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN

$41.610.01
48.130.03
ukenru
14 октября, 19:16 • 11296 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 24703 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 26358 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 22732 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 37078 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 20082 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 32127 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14855 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 27862 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12167 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
87%
754мм
Популярные новости
Отключения в Киеве: в ДТЭК заявили об аварии на высоковольтных линиях14 октября, 18:02 • 3850 просмотра
Киев погрузился во тьму: в соцсетях распространяют "апокалиптические" кадры столичных улицVideo14 октября, 18:22 • 5742 просмотра
Отключения в Киеве: энергетики установили причину аварии, свет планируют вернуть в ближайшие часы14 октября, 20:22 • 2806 просмотра
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк23:02 • 5316 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05 • 4198 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 37078 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 32127 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 27862 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 65942 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 66783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto00:05 • 4232 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 21555 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 23990 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 33654 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 37991 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Золото
E-6 Mercury

Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Инцидент, произошедший после вывода израильских войск, вероятно, завершился публичной казнью восьми человек.

Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN

В нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками, включая инцидент, который, предположительно, завершился публичной казнью. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что после вывода израильских войск с части территории в анклаве обостряется внутренняя напряженность.

Сообщения о насилии широко распространялись в социальных сетях, в частности одно особенно ужасное видео показывает группу бойцов в масках, некоторые из которых носят зеленые повязки ХАМАС, которые убивают восьмерых человек с завязанными глазами на площади в городе Газа, пока за этим наблюдает большая толпа

- пишет издание.

СМИ добавляет, что инцидент произошел после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. До этого в этом районе действовали израильские войска. Палестинский центр прав человека "Аль-Мезан" назвал инцидент "внесудебной казнью граждан" и призвал к расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности.

Напомним

После прекращения огня в Секторе Газа погибли 32 члена "банд" во время так называемой операции безопасности. 24 человека арестованы, 30 получили ранения. События предположительно связаны с вакуумом власти на территории анклава.

Прекращение огня в Секторе Газа: армия обороны Израиля отчиталась о ситуации после объявления перемирия10.10.25, 12:51 • 4687 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Израиль
Город Газа
Сектор Газа