Мирна угода щодо Гази не заваджує боротьбі за владу: у боях між палестинськими групами загинуло 32 людини

У середині ХАМАС, імовірно, триває протистояння. Вже після набрання чинності припинення вогню в п'ятницю, внаслідок насильства загинуло 32 членів, про яких палестинські джерела Reuters пояснюють, як про представників "банд", передає УНН.

Деталі

На території сектору Газу, вже після припинення вогню після затяжної війни між ХАМАС та Ізраїлем, знов відбуваються вбивства. За даними палестинських джерел Reuters, ідеться про загибель 32-х "членів банди" в місті Газа. Події пов'язані, імовірно, з ситуацією вакууму влади, на тлі нових рішень, що можуть стати прологом до миру і соціально-політичних змін на території анклаву.

Довідково

Джерело повідомило Reuters, що інцидент - це операція безпеки в місті Газа проти членів "небезпечної банди, пов’язаної з родиною в місті Газа".

Під час операції було заарештовано двадцять чотири особи, а ще 30 отримали поранення.

Жодних додаткових подробиць про банду, але разом з тим визначено, що інцидент начебто не має відношення до групи, очолюваної суперником ХАМАС Ясіром Абу Шабабом, який базується в Рафаху, на півдні сектора Газа.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС.

Ізраїль звільнив 1968 палестинських ув'язнених та затриманих, деяких відправили на Західний берег, інших до сектору Газа. Це відбулося в обмін на повернення 20 живих заручників, утримуваних ХАМАС.