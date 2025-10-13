48.110.10
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Мирна угода щодо Гази не заваджує боротьбі за владу: у боях між палестинськими групами загинуло 32 людини

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Після припинення вогню в Секторі Газа загинуло 32 члени «банд» під час так званої операції безпеки. 24 особи заарештовано, 30 отримали поранення. Події імовірно пов'язані з вакуумом влади на території анклаву.

Мирна угода щодо Гази не заваджує боротьбі за владу: у боях між палестинськими групами загинуло 32 людини

У середині ХАМАС, імовірно, триває протистояння. Вже після набрання чинності припинення вогню в п'ятницю, внаслідок насильства загинуло 32 членів, про яких палестинські джерела Reuters пояснюють, як про представників "банд", передає УНН.

Деталі

На території сектору Газу, вже після припинення вогню після затяжної війни між ХАМАС та Ізраїлем, знов відбуваються вбивства. За даними палестинських джерел Reuters, ідеться про загибель 32-х "членів банди" в місті Газа. Події пов'язані, імовірно, з ситуацією вакууму влади, на тлі нових рішень, що можуть стати прологом до миру і соціально-політичних змін на території анклаву.

Довідково

Джерело повідомило Reuters, що інцидент - це операція безпеки в місті Газа проти членів "небезпечної банди, пов’язаної з родиною в місті Газа".

Під час операції було заарештовано двадцять чотири особи, а ще 30 отримали поранення.

Жодних додаткових подробиць про банду, але разом з тим визначено, що інцидент начебто не має відношення до групи, очолюваної суперником ХАМАС Ясіром Абу Шабабом, який базується в Рафаху, на півдні сектора Газа.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльське агентство безпеки підтвердили передачу другої групи з 13 звільнених заручників ХАМАС.

Ізраїль звільнив 1968 палестинських ув'язнених та затриманих, деяких відправили на Західний берег, інших до сектору Газа. Це відбулося в обмін на повернення 20 живих заручників, утримуваних ХАМАС.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Reuters
Газа
Рафах
Сектор Газа