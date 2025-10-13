$41.600.10
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1526 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні
13:46 • 3594 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей
12:44 • 8492 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11139 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14855 перегляди
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11561 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13366 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26126 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24994 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ізраїль звільнив ув'язнених палестинців у межах угоди про припинення вогню

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Ізраїль звільнив 1968 палестинських ув'язнених та затриманих, деяких відправили на Західний берег, інших до сектору Газа. Це відбулося в обмін на повернення 20 живих заручників, утримуваних ХАМАС.

Ізраїль звільнив ув'язнених палестинців у межах угоди про припинення вогню

Сьогодні з-під варти в Ізраїлі у межах угоди про припинення вогню було звільнено майже 2000 палестинців - деякі з них були відправлені на Західний берег, а деякі - до сектору Газа, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ізраїльська тюремна служба повідомила про переведення 1968 палестинських ув'язнених та затриманих із ізраїльських в'язниць, пише видання.

Вони, як повідомляється, були звільнені двома групами. Одну групу було переведено з в'язниці Офер до інших районів Західного берега.

Другу групу було переведено з в'язниці Кеціот у Керем-Шалом на півдні Ізраїлю – один із пунктів перетину кордону з Газою.

В'язнів супроводжували співробітники ізраїльської в'язниці за підтримки поліції, йдеться у заяві.

Поки не повідомляється, чи серед звільнених були лідери палестинських угруповань та інші авторитетні палестинці, засуджені до Ізраїлю на кілька довічних термінів. У неділю ХАМАС наполягав на тому, що серед тих, хто звільняється, мають бути сім авторитетних представників палестинських рухів.

У ХАМАС згодом заявили, що палестинські ув'язнені почали отримувати медичну допомогу у Газі. 

"Звільнені палестинці тепер отримують медичну допомогу та проходять обстеження у лікарнях Гази", - повідомляє міністерство охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС.

Звільнених ув'язнених зустрічають натовпи. Очікуючи звільнених палестинців, люди, як повідомляє BBC, юрмилися, коли автобуси прибули до приймального центру в Рамаллі на Західному березі річки Йордан. Як пише Al Jazeera, люди зібралися і біля лікарні Насера ​​в Хан-Юнісі, щоб привітати звільнених палестинців. 

Доповнення

Останні 20 живих заручників, яких утримував ХАМАС у Газі, повернулися до Ізраїлю після більш ніж двох років полону.

Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2142 перегляди

"Сьогодні, після семисот тридцяти восьми днів, останні 20 живих заручників повернулися додому", - сказав речник ЦАХАЛ, бригадний генерал Ефі Дефрін, якого цитують в Армії оборони Ізраїлю.

Заручників викрав ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС, за даними BBC, досі не передав останки 28 загиблих заручників – група сімей заручників каже, що сьогодні буде передано тіла лише чотирьох осіб.

Саме в обмін на заручників Ізраїль звільнив майже 2000 палестинських в'язнів та затриманих.

Президент США Дональд Трамп, тим часом, вирушив до Єгипту на мирний саміт зі світовими лідерами після звернення до парламенту Ізраїлю.

Президент США під час виступу у Кнессеті сказав ізраїльським законодавцям, які вітали його, що це "історичний світанок нового Близького Сходу", і заявив, що ХАМАС буде роззброєний, але це ще належить обговорити та узгодити.

"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13.10.25, 11:38 • 19894 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Єгипет
Сектор Газа