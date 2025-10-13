Ізраїль звільнив ув'язнених палестинців у межах угоди про припинення вогню

Сьогодні з-під варти в Ізраїлі у межах угоди про припинення вогню було звільнено майже 2000 палестинців - деякі з них були відправлені на Західний берег, а деякі - до сектору Газа, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Ізраїльська тюремна служба повідомила про переведення 1968 палестинських ув'язнених та затриманих із ізраїльських в'язниць, пише видання.

Вони, як повідомляється, були звільнені двома групами. Одну групу було переведено з в'язниці Офер до інших районів Західного берега.

Другу групу було переведено з в'язниці Кеціот у Керем-Шалом на півдні Ізраїлю – один із пунктів перетину кордону з Газою.

В'язнів супроводжували співробітники ізраїльської в'язниці за підтримки поліції, йдеться у заяві.

Поки не повідомляється, чи серед звільнених були лідери палестинських угруповань та інші авторитетні палестинці, засуджені до Ізраїлю на кілька довічних термінів. У неділю ХАМАС наполягав на тому, що серед тих, хто звільняється, мають бути сім авторитетних представників палестинських рухів.

У ХАМАС згодом заявили, що палестинські ув'язнені почали отримувати медичну допомогу у Газі.

"Звільнені палестинці тепер отримують медичну допомогу та проходять обстеження у лікарнях Гази", - повідомляє міністерство охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС.

Звільнених ув'язнених зустрічають натовпи. Очікуючи звільнених палестинців, люди, як повідомляє BBC, юрмилися, коли автобуси прибули до приймального центру в Рамаллі на Західному березі річки Йордан. Як пише Al Jazeera, люди зібралися і біля лікарні Насера ​​в Хан-Юнісі, щоб привітати звільнених палестинців.

Доповнення

Останні 20 живих заручників, яких утримував ХАМАС у Газі, повернулися до Ізраїлю після більш ніж двох років полону.

Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС

"Сьогодні, після семисот тридцяти восьми днів, останні 20 живих заручників повернулися додому", - сказав речник ЦАХАЛ, бригадний генерал Ефі Дефрін, якого цитують в Армії оборони Ізраїлю.

Заручників викрав ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС, за даними BBC, досі не передав останки 28 загиблих заручників – група сімей заручників каже, що сьогодні буде передано тіла лише чотирьох осіб.

Саме в обмін на заручників Ізраїль звільнив майже 2000 палестинських в'язнів та затриманих.

Президент США Дональд Трамп, тим часом, вирушив до Єгипту на мирний саміт зі світовими лідерами після звернення до парламенту Ізраїлю.

Президент США під час виступу у Кнессеті сказав ізраїльським законодавцям, які вітали його, що це "історичний світанок нового Близького Сходу", і заявив, що ХАМАС буде роззброєний, але це ще належить обговорити та узгодити.

"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі