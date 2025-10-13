Израиль освободил заключенных палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

Сегодня из-под стражи в Израиле в рамках соглашения о прекращении огня были освобождены почти 2000 палестинцев - некоторые из них были отправлены на Западный берег, а некоторые - в сектор Газа, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Израильская тюремная служба сообщила о переводе 1968 палестинских заключенных и задержанных из израильских тюрем, пишет издание.

Они, как сообщается, были освобождены двумя группами. Одна группа была переведена из тюрьмы Офер в другие районы Западного берега.

Вторая группа была переведена из тюрьмы Кециот в Керем-Шалом на юге Израиля - один из пунктов пересечения границы с Газой.

Заключенных сопровождали сотрудники израильской тюрьмы при поддержке полиции, говорится в заявлении.

Пока не сообщается, были ли среди освобожденных лидеры палестинских группировок и другие авторитетные палестинцы, приговоренные в Израиле к нескольким пожизненным срокам. В воскресенье ХАМАС настаивал на том, что среди освобождаемых должны быть семь авторитетных представителей палестинских движений.

В ХАМАС впоследствии заявили, что палестинские заключенные начали получать медицинскую помощь в Газе.

"Освобожденные палестинцы теперь получают медицинскую помощь и проходят обследование в больницах Газы", - сообщает министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС.

Освобожденных заключенных встречают толпы. Ожидая освобожденных палестинцев, люди, как сообщает BBC, толпились, когда автобусы прибыли в приемный центр в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. Как пишет Al Jazeera, люди собрались и возле больницы Насера в Хан-Юнисе, чтобы поприветствовать освобожденных палестинцев.

Дополнение

Последние 20 живых заложников, которых удерживал ХАМАС в Газе, вернулись в Израиль после более чем двух лет плена.

Израилю переданы все 20 освобожденных заложников ХАМАС

"Сегодня, после семисот тридцати восьми дней, последние 20 живых заложников вернулись домой", - сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Эфи Дефрин, которого цитируют в Армии обороны Израиля.

Заложников похитил ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года.

ХАМАС, по данным BBC, до сих пор не передал останки 28 погибших заложников – группа семей заложников говорит, что сегодня будут переданы тела только четырех человек.

Именно в обмен на заложников Израиль освободил почти 2000 палестинских заключенных и задержанных.

Президент США Дональд Трамп, тем временем, отправился в Египет на мирный саммит с мировыми лидерами после обращения к парламенту Израиля.

Президент США во время выступления в Кнессете сказал израильским законодателям, которые приветствовали его, что это "исторический рассвет нового Ближнего Востока", и заявил, что ХАМАС будет разоружен, но это еще предстоит обсудить и согласовать.

