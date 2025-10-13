"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе

Президент США Дональд Трамп, находящийся сегодня в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать соглашение, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Выступая перед журналистами в Кнессете, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос о том, закончилась ли война в Газе.

"Это великий день, - сказал он. - Это совершенно новое начало, и я думаю, подобного события еще не было".

"Любовь на улицах просто невероятна, - сказал Трамп. - Это был просто великий день".

На вопрос о том, что будет с ХАМАС, если он не будет соблюдать условия прекращения огня, он ответил: "Они будут соблюдать".

"Мы так рады за них, - сказал он о заложниках. - Они будут счастливы, и у них будет прекрасная жизнь".

"Они проявили большое мужество", - добавил Трамп.

Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ