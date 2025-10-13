"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе

$41.600.10
48.110.10
ukenru
09:37 • 1710 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Эксклюзив
08:59 • 10641 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 10933 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 19606 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 15653 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13821 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18529 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34707 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43123 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 67723 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
74%
750мм
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 24396 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 25932 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 16671 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 19816 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 33299 просмотра
публикации
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 10666 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 19631 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 67733 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 112108 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 121205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Елена Соседка
Игорь Терехов
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Израиль
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 33960 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 65774 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 69178 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 70346 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 136396 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть марки Brent

"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе

Киев • УНН

 • 3124 просмотра

Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивает на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе

Президент США Дональд Трамп, находящийся сегодня в Израиле, заявил об окончании войны в Газе и настаивает, что ХАМАС будет соблюдать соглашение, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Выступая перед журналистами в Кнессете, президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос о том, закончилась ли война в Газе.

"Это великий день, - сказал он. - Это совершенно новое начало, и я думаю, подобного события еще не было".

"Любовь на улицах просто невероятна, - сказал Трамп. - Это был просто великий день".

На вопрос о том, что будет с ХАМАС, если он не будет соблюдать условия прекращения огня, он ответил: "Они будут соблюдать".

"Мы так рады за них, - сказал он о заложниках. - Они будут счастливы, и у них будет прекрасная жизнь".

"Они проявили большое мужество", - добавил Трамп.

Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ13.10.25, 11:03 • 1386 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп