Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ

$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2376 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 9478 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 10590 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 9442 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15816 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33577 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 42284 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 63417 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36831 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107998 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 19796 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 21091 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 11826 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 14947 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 27907 просмотра
публикации
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 9444 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 63412 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 107993 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 117287 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 59286 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 31650 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 63403 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 66971 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 68230 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 134275 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
9К720 Искандер
Х-101
Кх-59

Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Вторая группа из 13 заложников возвращается в Израиль после передачи Красному Кресту, доведя общее количество освобожденных ХАМАСом до 20 человек. Израильские СМИ подтверждают передачу заложников на юге Газы.

Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ

Вторая группа из 13 заложников возвращается в Израиль после передачи Красному Кресту, что доводит общее число возвращенных ХАМАСом до 20, то есть всех, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Израильские СМИ сообщают, что вторая группа из 13 заложников была передана Красному Кресту на юге Газы и уже возвращается в Израиль.

Перед этим сообщалось о передаче ХАМАСом еще 7 заложников.

В общей сложности ХАМАС должен был освободить 20 заложников.

Израилю передали первых семерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года13.10.25, 09:38 • 1362 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Израиль
Сектор Газа