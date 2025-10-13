Все 20 заложников ХАМАС освобождены: вторая группа уже возвращается в Израиль - СМИ
Киев • УНН
Вторая группа из 13 заложников возвращается в Израиль после передачи Красному Кресту, доведя общее количество освобожденных ХАМАСом до 20 человек. Израильские СМИ подтверждают передачу заложников на юге Газы.
Вторая группа из 13 заложников возвращается в Израиль после передачи Красному Кресту, что доводит общее число возвращенных ХАМАСом до 20, то есть всех, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Израильские СМИ сообщают, что вторая группа из 13 заложников была передана Красному Кресту на юге Газы и уже возвращается в Израиль.
Перед этим сообщалось о передаче ХАМАСом еще 7 заложников.
В общей сложности ХАМАС должен был освободить 20 заложников.
Израилю передали первых семерых заложников, захваченных 7 октября 2023 года13.10.25, 09:38 • 1362 просмотра