Мирное соглашение по Газе не мешает борьбе за власть: в боях между палестинскими группами погибли 32 человека
Киев • УНН
После прекращения огня в Секторе Газа погибли 32 члена «банд» во время так называемой операции безопасности. 24 человека арестованы, 30 получили ранения. События предположительно связаны с вакуумом власти на территории анклава.
Внутри ХАМАС, вероятно, продолжается противостояние. Уже после вступления в силу прекращения огня в пятницу, в результате насилия погибли 32 члена, которых палестинские источники Reuters объясняют как представителей "банд", передает УНН.
Подробности
На территории сектора Газа, уже после прекращения огня после затяжной войны между ХАМАС и Израилем, вновь происходят убийства. По данным палестинских источников Reuters, речь идет о гибели 32-х "членов банды" в городе Газа. События связаны, вероятно, с ситуацией вакуума власти, на фоне новых решений, которые могут стать прологом к миру и социально-политическим изменениям на территории анклава.
Справка
Источник сообщил Reuters, что инцидент — это операция безопасности в городе Газа против членов "опасной банды, связанной с семьей в городе Газа".
В ходе операции были арестованы двадцать четыре человека, а еще 30 получили ранения.
Никаких дополнительных подробностей о банде, но вместе с тем определено, что инцидент якобы не имеет отношения к группе, возглавляемой соперником ХАМАС Ясиром Абу Шабабом, который базируется в Рафахе, на юге сектора Газа.
Напомним
Армия обороны Израиля и Израильское агентство безопасности подтвердили передачу второй группы из 13 освобожденных заложников ХАМАС.
Израиль освободил 1968 палестинских заключенных и задержанных, некоторых отправили на Западный берег, других в сектор Газа. Это произошло в обмен на возвращение 20 живых заложников, удерживаемых ХАМАС.