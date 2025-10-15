Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди між Ізраїлем та ХАМАС. При цьому він зазначив, що умови президента США Дональда Трампа "дуже чіткі": ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше "почнеться справжнє пекло", пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

"Ми погодилися дати миру шанс", – сказав Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу у вівторок, через день після того, як Трамп здійснив короткий візит до Тель-Авіва, щоб відзначити перший етап свого 20-пунктного мирного плану для Гази, оголосивши, що "війна закінчена".

"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі

Тепер, коли живих заручників повернуто, Нетаньягу сказав, що наступним кроком мають бути демілітаризація та роззброєння бойовиків ХАМАС.

По-перше, ХАМАС має відмовитися від зброї. А по-друге, ми хочемо переконатися, що в Газі немає збройових заводів. Немає контрабанди зброї в Газу. Це демілітаризація – сказав Нетаньягу.

Трамп попередив у вівторок, що якщо ХАМАС не роззброїться, "ми роззброїмо їх". "І це станеться швидко, і, можливо, насильницьки. Але вони роззброяться", – заявив тоді американський лідер.

Нетаньягу сказав, що чув зауваження Трампа, перефразувавши їх як "розв’яжеться пекло".

"Ну, я сподіваюся, що цього не станеться. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити це мирним шляхом. Ми, безумовно, готові до цього", – сказав Нетаньягу.

Угода, укладена за посередництва адміністрації Трампа, забезпечила звільнення всіх 20 живих ізраїльських заручників, які залишилися, в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів та затриманих, яких утримує Ізраїль.

Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС

ХАМАС також повернув останки чотирьох загиблих ізраїльських заручників у понеділок, а ще чотирьох було передано у вівторок. Повернути треба ще 20 тіл. Форум заручників та зниклих безвісти сімей, група, що представляє сім’ї заручників, закликала до призупинення мирного плану, "доки не буде повернуто кожного загиблого". Трамп заявив у понеділок, що не всі тіла були знайдені та передані.

Цей обмін був вирішальним кроком у досягненні угоди, спрямованої на припинення дворічної війни в Газі та встановлення тривалого миру в регіоні, затьмареному десятиліттями конфліктів.

У плані також закликалося до виведення Ізраїлем військ з деяких частин сектора Газа та зазначалося, що "допомога повністю буде негайно направлена" до Гази, де палестинці зіткнулися з голодом, пише видання. План також охоплює, але не вирішує повністю більш делікатні питання, включаючи післявоєнне управління Газою, палестинську державність та роззброєння ХАМАС.

Тим, хто сумнівається, що він хоче миру, Нетаньягу порадив звернути увагу на Авраамські угоди, в яких Ізраїль нормалізував відносини з чотирма країнами Ліги арабських держав.

"У нас є можливість розширити цей мир", – сказав він, додавши, що це буде "найбільший дар, який ми можемо принести народу Ізраїлю, народу регіону та народу світу".

Доповнення

Після початку мирного процесу у секторі Газа у кількох районах анклава спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Повідомляється про публічні страти бойовиками своїх суперників.

Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN