Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"

Ексклюзив
08:03 • 2222 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 4498 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 10792 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 12951 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 10431 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 13418 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 14950 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 31072 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 60765 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 53033 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЦПД: стаття нібито Frankfurter Allgemeine Zeitung про "внутрішню війну" в Україні - фейк14 жовтня, 23:02
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15 жовтня, 00:05
Шахраї пропонують "легкий заробіток" у соцмережах: як захиститися15 жовтня, 01:08
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15 жовтня, 01:39
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоу05:50
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ08:15
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
Ексклюзив
07:17 • 10792 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію07:08
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоу05:50
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14 жовтня, 13:31
Дональд Трамп
Джон Гілі
Марк Рютте
Борис Пісторіус
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Дніпропетровська область
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссям15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручин14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійства14 жовтня, 13:05
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13 жовтня, 15:39
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15
Eurofighter Typhoon
Серіали
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди з ХАМАС, але за умов Дональда Трампа. ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше «почнеться справжнє пекло».

Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди між Ізраїлем та ХАМАС. При цьому він зазначив, що умови президента США Дональда Трампа "дуже чіткі": ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше "почнеться справжнє пекло", пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

"Ми погодилися дати миру шанс", – сказав Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу у вівторок, через день після того, як Трамп здійснив короткий візит до Тель-Авіва, щоб відзначити перший етап свого 20-пунктного мирного плану для Гази, оголосивши, що "війна закінчена".

"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13.10.25, 11:38 • 27728 переглядiв

Тепер, коли живих заручників повернуто, Нетаньягу сказав, що наступним кроком мають бути демілітаризація та роззброєння бойовиків ХАМАС.

По-перше, ХАМАС має відмовитися від зброї. А по-друге, ми хочемо переконатися, що в Газі немає збройових заводів. Немає контрабанди зброї в Газу. Це демілітаризація

– сказав Нетаньягу.

Трамп попередив у вівторок, що якщо ХАМАС не роззброїться, "ми роззброїмо їх". "І це станеться швидко, і, можливо, насильницьки. Але вони роззброяться", – заявив тоді американський лідер.

Нетаньягу сказав, що чув зауваження Трампа, перефразувавши їх як "розв’яжеться пекло".

"Ну, я сподіваюся, що цього не станеться. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити це мирним шляхом. Ми, безумовно, готові до цього", – сказав Нетаньягу.

Угода, укладена за посередництва адміністрації Трампа, забезпечила звільнення всіх 20 живих ізраїльських заручників, які залишилися, в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів та затриманих, яких утримує Ізраїль.

Ізраїлю передали усіх 20 звільнених заручників ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2842 перегляди

ХАМАС також повернув останки чотирьох загиблих ізраїльських заручників у понеділок, а ще чотирьох було передано у вівторок. Повернути треба ще 20 тіл. Форум заручників та зниклих безвісти сімей, група, що представляє сім’ї заручників, закликала до призупинення мирного плану, "доки не буде повернуто кожного загиблого". Трамп заявив у понеділок, що не всі тіла були знайдені та передані.

Цей обмін був вирішальним кроком у досягненні угоди, спрямованої на припинення дворічної війни в Газі та встановлення тривалого миру в регіоні, затьмареному десятиліттями конфліктів.

У плані також закликалося до виведення Ізраїлем військ з деяких частин сектора Газа та зазначалося, що "допомога повністю буде негайно направлена" до Гази, де палестинці зіткнулися з голодом, пише видання. План також охоплює, але не вирішує повністю більш делікатні питання, включаючи післявоєнне управління Газою, палестинську державність та роззброєння ХАМАС.

Тим, хто сумнівається, що він хоче миру, Нетаньягу порадив звернути увагу на Авраамські угоди, в яких Ізраїль нормалізував відносини з чотирма країнами Ліги арабських держав.

"У нас є можливість розширити цей мир", – сказав він, додавши, що це буде "найбільший дар, який ми можемо принести народу Ізраїлю, народу регіону та народу світу".

Доповнення

Після початку мирного процесу у секторі Газа у кількох районах анклава спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Повідомляється про публічні страти бойовиками своїх суперників.

Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN15.10.25, 04:39 • 54620 переглядiв

Павло Зінченко

Сутички
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Тель-Авів