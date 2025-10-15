$41.750.14
Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться, пригрозив "настоящим адом"

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения с ХАМАС, но при условиях Дональда Трампа. ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе «начнется настоящий ад».

Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться, пригрозив "настоящим адом"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения между Израилем и ХАМАС. При этом он отметил, что условия президента США Дональда Трампа "очень четкие": ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе "начнется настоящий ад", пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

"Мы согласились дать миру шанс", – сказал Нетаньяху в интервью телеканалу во вторник, через день после того, как Трамп совершил короткий визит в Тель-Авив, чтобы отметить первый этап своего 20-пунктного мирного плана для Газы, объявив, что "война окончена".

"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе13.10.25, 11:38 • 27728 просмотров

Теперь, когда живые заложники возвращены, Нетаньяху сказал, что следующим шагом должны быть демилитаризация и разоружение боевиков ХАМАС.

Во-первых, ХАМАС должен отказаться от оружия. А во-вторых, мы хотим убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. Нет контрабанды оружия в Газу. Это демилитаризация

– сказал Нетаньяху.

Трамп предупредил во вторник, что если ХАМАС не разоружится, "мы разоружим их". "И это произойдет быстро, и, возможно, насильственно. Но они разоружатся", – заявил тогда американский лидер.

Нетаньяху сказал, что слышал замечания Трампа, перефразировав их как "разразится ад".

"Ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что мы сможем сделать это мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому", – сказал Нетаньяху.

Соглашение, заключенное при посредничестве администрации Трампа, обеспечило освобождение всех 20 оставшихся в живых израильских заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных и задержанных, удерживаемых Израилем.

Израилю переданы все 20 освобожденных заложников ХАМАС13.10.25, 11:58 • 2842 просмотра

ХАМАС также вернул останки четырех погибших израильских заложников в понедельник, а еще четырех были переданы во вторник. Вернуть нужно еще 20 тел. Форум заложников и пропавших без вести семей, группа, представляющая семьи заложников, призвала к приостановке мирного плана, "пока не будет возвращен каждый погибший". Трамп заявил в понедельник, что не все тела были найдены и переданы.

Этот обмен был решающим шагом в достижении соглашения, направленного на прекращение двухлетней войны в Газе и установление длительного мира в регионе, омраченном десятилетиями конфликтов.

В плане также призывалось к выводу Израилем войск из некоторых частей сектора Газа и отмечалось, что "помощь полностью будет немедленно направлена" в Газу, где палестинцы столкнулись с голодом, пишет издание. План также охватывает, но не решает полностью более деликатные вопросы, включая послевоенное управление Газой, палестинскую государственность и разоружение ХАМАС.

Тем, кто сомневается, что он хочет мира, Нетаньяху посоветовал обратить внимание на Авраамские соглашения, в которых Израиль нормализовал отношения с четырьмя странами Лиги арабских государств.

"У нас есть возможность расширить этот мир", – сказал он, добавив, что это будет "величайший дар, который мы можем принести народу Израиля, народу региона и народу мира".

Дополнение

После начала мирного процесса в секторе Газа в нескольких районах анклава вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Сообщается о публичных казнях боевиками своих соперников.

Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15.10.25, 04:39 • 53829 просмотров

Павел Зинченко

