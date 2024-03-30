Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

Израиль опровергает отчет ООН о голоде в Газе, обвинив ХАМАС в манипуляциях. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Израильское правительство выразило сомнения в точности отчета Интегрированной классификации продовольственной безопасности (IPC), поддержанного Организацией Объединенных Наций, относительно угрозы голода на севере Газы.

Отчет содержит многочисленные фактические и методологические недостатки - Израильский координатор деятельности правительства на территориях (COGAT).

Кроме того, Израиль обвинил ХАМАС в манипулировании помощью и усложнении процесса сбора данных из-за активного конфликта в регионе.

Напомним

В последнем отчёте IPC заявила о том, что более 2 миллионов человек в Газе сталкиваются с недостаточным количеством еды, подчеркивая кризис, который может наступить в мае 2024 года.

Голод на севере Газы: 70% сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, 30 смертей от недоедания