Голод на севере Газы: 70% сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, 30 смертей от недоедания

70% населения северной Газы страдают от голода. Министерство здравоохранения подтверждает смерть 27 детей и трех взрослых от недоедания.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Интегрированная классификация продовольственной безопасности (IPC) проинформировала, что в северной части Газы 70% населения сталкиваются с самым высоким уровнем голода, который превышает пороговое значение на 20% и считается критическим.

IPC также заявила, что нет достаточно данных о смертности, но по оценкам, ежедневно от голода или недоедания и болезней умирают 2 человека из каждых 10 000.

Министерство здравоохранения Газы сообщило о смерти 27 детей и трех взрослых от недоедания.

Действия, необходимые для предотвращения голода, требуют немедленного политического решения о прекращении огня вместе со значительным и немедленным расширением гуманитарного и коммерческого доступа ко всему населению Газы - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Газы

Добавим

В целом 1,1 миллиона жителей Газы, что составляет примерно половину населения, сталкиваются с "катастрофической" нехваткой пищи.

Напомним

Перспектива искусственного голода в Газе вызвала самую сильную критику Израиля со стороны западных союзников с тех пор, как он начал свою войну против боевиков ХАМАС после их смертоносного нападения на территорию Израиля 7 октября.

Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод