Израиль одобрил план США о создании "временного причала" гумпомощи в Газе, чтобы побороть голод

Израиль приветствовал план США построить "временный док" на побережье Газы, в который будут доставлять гуманитарную помощь для палестинцев морем и пообещал координировать разработку проекта с Соединенными Штатами. Об этом пишет Times Ofisrael, передает УНН.

Детали

О том что Израиль "полностью поддерживает" создание такого объекта изданию заявил израильский чиновник на условиях анонимности. Заявление было сделано после того, как официальные лица США анонсировали, что президент США Джо Байден объявит в своей речи о состоянии Союза, что американские военные построят порт для приема продовольствия, медикаментов и другие товары для гражданских лиц в охваченном войной палестинском анклаве.

Контекст

УНН писал о том, что Доставка помощи в палестинском анклаве прекратилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений. Лишь часть от необходимой пищи сейчас поступает в северные районы, где, по заявлениям больниц, дети начали умирать от недоедания.

Позже медики Газы заявили, что из-за недоедания и обезвоживания умерло по меньшей мере 20 человек уже, среди них 15-летний юноша.