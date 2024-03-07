Ізраїль схвалив план США про створення "тимчасового причалу" гумдопомоги у Газі аби побороти голод
Київ • УНН
Ізраїль вітає план США побудувати тимчасовий док в Газі для доставки гуманітарної допомоги палестинцям морем на тлі суперечок щодо безпеки та інфраструктурних обмежень, які зупинили доставку допомоги, що призвело до дитячих смертей від недоїдання.
Ізраїль привітав план США побудувати "тимчасовий док" на узбережжі Гази, у який доставлятимуть гуманітарну допомогу для палестинців морем і пообіцяв координувати розробку проєкту зі Сполученими Штатами. Про це пише Times Ofisrael, передає УНН.
Деталі
Про те що Ізраїль "повністю підтримує" створення такого об’єкта виданню заявив ізраїльський чиновник на умовах анонімності. Заяву було зроблено після того, як офіційні особи США анонсували, що президент США Джо Байден оголосить у своїй промові про стан Союзу, що американські військові побудують порт для прийому продовольства, медикаментів та інші товари для цивільних осіб у охопленому війною палестинському анклаві.
Контекст
УНН писав про те що Доставка допомоги в палестинському анклаві припинилася через суперечки щодо відповідальності за безпеку та інфраструктурні обмеження. Лише частина від необхідної їжі нині надходить у північні райони, де, за заявами лікарень, діти почали вмирати від недоїдання.
Пізніше медики Гази заявили, що через недоїдання та зневоднення померло щонайменше 20 осіб вже, серед них 15-річний юнак.