Доставку допомоги в Газу сповільнили через суперечки щодо відповідальності за безпеку конвоїв

Доставка допомоги в палестинському анклаві припинилася. Лише частина від необхідної їжі надходить у північні райони, де, за заявами лікарень, діти почали вмирати від недоїдання. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Reuters пише посилаючись на дані підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Палестини в секторі Газа, що минулого тижня ізраїльські військові вбили 118 людей, які намагалися отримати допомогу від гуманітарного конвою. Ізраїль у свою чергу заявив, що більшість із загиблих були не застрелені, а затоптані або перебиті під час паніки.

Ці смерті привернули увагу до того, що пішло не так з допомогою в Газі, де ООН скаржиться на "переважні перешкоди", в той час як Ізраїль стверджує, що робить усе можливе і що ООН несе відповідальність за доставку.

Попри голод, що наближається до катастрофічного рівня в деяких районах Гази, і велику кількість допомоги, що чекає на складах на доставку, потік постачання сповільнився. За даними палестинського агентства у справах біженців UNRWA, яке також пов’язують із ХАМАСом, протягом лютого щоденно в Газу у середньому в’їжджало близько 97 вантажівок, проти 150 вантажівками у січні.

Однією з великих проблем поставок є відсутність безпеки в Газі. БАПОР неодноразово скаржився на відсутність доступу та стверджує, що відповідальність за сприяння доставці допомоги має нести Ізраїль.

Все, чого ми просимо, — це безпечний проїзд, щоб ми могли доставити допомогу. — сказала Дженні Баез, офіцер із реагування на надзвичайні ситуації в БАПОР , що працює в Газі.

Своєю чергою Ізраїль звинуватив БАПОР у причетності до нападу 7 жовтня, який спровокував війну, що БАПОР заперечив.

Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка

Шимон Фрідман, речник COGAT, ізраїльської військової філії, що займається передачею допомоги, сказав, що вони забезпечують координацію для конвоїв. Однак, за його словами, власне поставки та безпека в кінцевому підсумку залежить від гуманітарних агенцій та ООН.

За безпеку самих конвоїв відповідають агентства ООН, які працюють на землі. — зауважив речник COGAT.

Через те, що сухопутні шляхи до Гази важкодоступні, країни, включаючи Сполучені Штати, почали десантування з повітря, яке, за словами Фрідмана, підтримує Ізраїль.

Парашути з великими ящиками з гуманітарною допомогою спустилися до пляжу Гази вранці у вівторок. Однак гуманітарні організації кажуть, що десантування з повітря є неефективним способом доставки припасів. Бо повітрям доставляють менше, ніж можуть перевезти вантажівки.

Минулого тижня Ізраїль також почав співпрацювати з приватними підрядниками для доставки допомоги до притулків на півночі Гази.

Організації на місцях наразі не мають інфраструктури або достатньої інфраструктури, щоб підтримувати або мати такі ж можливості розподілу, як ми, для перевірки та доставки допомоги в Газу. — сказав Фрідман.

Як спосіб обійти це, сказав він, "ми сприяли та координували зв’язки між приватними підрядниками".

У виданні зауважили, що це був один із тих конвоїв, які опинилися в центрі катастрофи минулого тижня, яку Міністерство охорони здоров’я Палестини охрестило різаниною, а Ізраїль назвав трагедією.

Додатково

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що темпи недоїдання дітей віком до 2 років у Газі порівняно з трьома місяцями раніше були безпрецедентними, що свідчить про "серйозне та швидке зниження".

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що "ми закликаємо Ізраїль забезпечити безпечну та регулярну доставку гуманітарної допомоги". Держсекретар США Ентоні Блінкен також закликав Ізраїль максимально використовувати "всі можливі засоби" для доставки гуманітарної допомоги в Газу, назвавши ситуацію неприйнятною.