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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка

Київ • УНН

 • 33045 перегляди

Ізраїль стверджує, що понад 450 співробітників БАПОР у Газі є оперативниками терористичних угруповань, таких як ХАМАС.

Майже півтисячі співробітників БАПОР у Газі є членами терористичних угруповань, зокрема й ХАМАС - ізраїльська розвідка

Ізраїльська розвідка стверджує, що агентство ООН з надання допомоги БАПОР (UNRWA – ред.) в Газі залучило понад 450 "військових оперативників" з ХАМАСу та інших збройних терористичних груп. Військові пообіцяли передати ці дані усім міжнародним партнерам, включно з ООН. Таку заяву зробив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі під час свого брифінгу, передає УНН.

Більше 450 співробітників БАПОР є військовими в терористичних групах у Газі. Понад 450. Це не просто збіг. Це систематично. Немає жодних тверджень "ми не знали".  … Ми надіслали інформацію, якою я зараз ділюся, а також додаткові дані розвідки нашим міжнародним партнерам, включаючи ООН. 

— заявив Даніель Хагарі.

Контекст

БАПОР вже перебуває в центрі дипломатичної бурі через звинувачення Ізраїлю в тому, що багато його співробітників є членами ХАМАС, і що деякі співробітники навіть брали участь у нападі ХАМАС 7 жовтня, що спровокував війну в Газі. З того часу Сполучені Штати та інші країни призупинили фінансування БАПОР.

БАПОР у відповідь заявило, що вітає будь-яку інформацію, яка може бути включена до незалежного розслідування ООН, що зараз триває.

БАПОР заохочує будь-яку організацію, яка має будь-яку інформацію про дуже серйозні звинувачення проти співробітників БАПОР, поділитися нею з поточним розслідуванням ООН. 

— сказала Джульєтт Тума, керівник відділу комунікацій БАПОР.

Палестинські лідери засуджують Ізраїль у політичній атаці на БАПОР і закликали відновити його фінансування.

Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу03.03.24, 21:26 • 33181 перегляд

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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