Колишній французький дипломат очолить перевірку БАПОР на тлі звинувачень у зв'язках з ХАМАС
Київ • УНН
Колишній міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна очолить незалежну перевірку діяльності Агентства ООН у справах біженців після звинувачень Ізраїлю в причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС.
Колишній міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна очолить незалежну перевірку діяльності Агентства ООН у справах палестинських біженців після звинувачень Ізраїлю в тому, що щонайменше 12 його співробітників були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, передає УНН з посиланням на The Guardian.
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Катрін Колонна, колишній посол Франції у Великій Британії і дипломат з величезним досвідом, допомагатиме в розслідуванні трьом скандинавським аналітичним центрам розвитку: Інституту Рауля Валленберга в Швеції, Інституту Крістіана Міхельсенса в Норвегії та Данському інституту прав людини.
Проміжний звіт буде опублікований наприкінці березня 2024 року, а остаточний - до кінця квітня 2024 року.
Широке коло повноважень комісії зосереджене на тому, як організація дотримувалася нейтралітету, як вона набирала персонал і як реагувала на звинувачення в неправомірних діях.
Нагадаємо
Минулого місяця, після звинувачень Ізраїлю, ООН вирішило провести перевірку БАПОР. Окрім того на фоні звинувачень від БАПОР відвернулися основні донори, у тому числі США та Великобританія.
В результаті агентство ООН зіткнулося зі значним дефіцитом фінансування в умовах зростаючої надзвичайної гуманітарної ситуації в Газі. У понеділок Іспанія заявила, що надасть додатково 3,5 млн. євро допомоги.
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