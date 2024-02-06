Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС
Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам беженцев после обвинений Израиля в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС.
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.
Искусственный интеллект нашел огромное месторождение меди в Замбии
Стартап с искусственным интеллектом, поддержанный Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, открыл огромное месторождение меди весом более 400 000 тонн в Замбии, используя данные бурения и оптимизацию искусственного интеллекта.
Министр обороны Польши говорит о возможном нападении россии на НАТО, если не помочь Украине победить
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что россия может попытаться напасть на страны НАТО. Он заявил, что Польша готовится к различным сценариям, включая напряженность в Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.
В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года
Правительство Канады продлило запрет на покупку иностранцами жилья в стране еще на два года до 2027 года, чтобы ограничить рост цен на недвижимость.
лукашенко утвердил законом право военных применять огнестрельное оружие против граждан
Военные в Беларуси теперь имеют право использовать огнестрельное оружие и технику против граждан, выполняющих свои задачи, в соответствии с измененным уставом, подписанным президентом Александром Лукашенко.
В Болгарии задержали правоохранителя, которого подозревают в шпионаже для россии
Болгарский правоохранитель был задержан по подозрению в шпионаже путем передачи служебной информации гражданину россии, вероятно, бывшему дипломату посольства россии в Софии.
Зеленский обсудил поддержку бизнеса и аграриев в Черкасской области
Президент Зеленский обсудил с местными властями и представителями бизнеса вопросы бизнеса и экономического развития Черкасской области.
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.
Черное море будет безопасным для судоходства: Зеленский о реализации Формулы мира
Во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Черкасской области при Президенте Украины Владимир Зеленский заявил о намерении реализовать Украинскую формулу мира, что приведет к свободному и безопасному судоходству в Черном море.