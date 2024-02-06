Бывший французский дипломат возглавит проверку БАПОР на фоне обвинений в связях с ХАМАС

Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна возглавит независимую проверку деятельности Агентства ООН по делам палестинских беженцев после обвинений Израиля в том, что по меньшей мере 12 его сотрудников были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Катрин Колонна, бывший посол Франции в Великобритании и дипломат с огромным опытом, будет помогать в расследовании трем скандинавским аналитическим центрам развития: Институту Рауля Валленберга в Швеции, Институту Кристиана Михельсенса в Норвегии и Датскому институту прав человека.

Промежуточный отчет будет опубликован в конце марта 2024 года, а окончательный - до конца апреля 2024 года.

Широкий круг полномочий комиссии сосредоточен на том, как организация соблюдала нейтралитет, как она набирала персонал и как реагировала на обвинения в неправомерных действиях.

Напомним

В прошлом месяце, после обвинений Израиля, ООН решило провести проверку БАПОР. Кроме того, на фоне обвинений от БАПОР отвернулись основные доноры, в том числе США и Великобритания.

В результате агентство ООН столкнулось со значительным дефицитом финансирования в условиях растущей чрезвычайной гуманитарной ситуации в Газе. В понедельник Испания заявила, что предоставит дополнительно 3,5 млн. евро помощи.

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