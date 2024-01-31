Израиль призывает отправить Генсека ООН в отставку

Израиль призывает отправить генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в отставку. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после обвинений в адрес ряда сотрудников Агентства ООН по помощи палестинцам (БАПОР) в нападении ХАМАС 7 октября, пишет Politico, информирует УНН.

Детали

Требование отправить Гуттереша в отставку прозвучало после утверждений Израиля о том, что 12 сотрудников Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были причастны к нападению ХАМАС 7 октября.

"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерреш должен уйти в отставку" или ООН должна его заменить", - сказал Кац.

Как отмечает издание, Израиль враждует с ООН уже несколько месяцев, после того как в октябре Гуттереш заявил, что нападение ХАМАС "произошло не в вакууме", и обвинил Израиль в "56 годах удушающей оккупации".

Дополнение

После заявлений Израиля о причастности 12 сотрудников БАПОР к нападению боевиков ХАМАС 7 октября, уже десять стран, включая главных доноров - США и Германию, приостановили финансирование агентства. В их число вошли также Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Финляндия и Швейцария. В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводят расследование.