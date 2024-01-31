Ізраїль закликає відправити Генсека ООН у відставку

Ізраїль закликає відправити генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша у відставку. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після звинувачень на адресу низки співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (БАПОР) у нападі ХАМАС 7 жовтня, пише Politico, інформує УНН.

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Вимога відправити Гуттереша у відставку прозвучала після тверджень Ізраїлю про те, що 12 співробітників Агентства ООН з надання допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) були причетні до нападу ХАМАС 7 жовтня.

"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку" або ООН повинна його замінити", - сказав Кац.

Як зазначає відання, Ізраїль ворогує з ООН уже кілька місяців, після того як у жовтні Гуттереш заявив, що напад ХАМАС "стався не у вакуумі", і звинуватив Ізраїль у "56 роках задушливої окупації".

Доповнення

Після заяв Ізраїлю про причетність 12 співробітників БАПОР до нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня, вже десять країн, включно з головними донорами - США і Німеччиною, призупинили фінансування агентства. До їхнього числа увійшли також Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Румунія, Фінляндія і Швейцарія. Наразі у зв'язку зі звинуваченнями Ізраїлю в ООН проводять розслідування.