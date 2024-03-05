Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев
Киев • УНН
Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.
Доставка помощи в палестинском анклаве прекратилась. Лишь часть от необходимой пищи поступает в северные районы, где, по заявлениям больниц, дети начали умирать от недоедания. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Reuters пишет ссылаясь на данные подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, что на прошлой неделе израильские военные убили 118 человек, которые пытались получить помощь от гуманитарного конвоя. Израиль в свою очередь заявил, что большинство из погибших были не застрелены, а затоптаны или перебиты во время паники.
Эти смерти привлекли внимание к тому, что пошло не так с помощью в Газе, где ООН жалуется на "подавляющие препятствия", в то время как Израиль утверждает, что делает все возможное и что ООН несет ответственность за доставку.
Несмотря на голод, приближающийся к катастрофическому уровню в некоторых районах Газы, и большое количество помощи, ожидающей на складах доставки, поток поставок замедлился. По данным палестинского агентства по делам беженцев UNRWA, которое также связывают с ХАМАСом, в течение февраля ежедневно в Газу в среднем въезжало около 97 грузовиков, против 150 грузовиками в январе.
Одной из больших проблем поставок является отсутствие безопасности в Газе. БАПОР неоднократно жаловался на отсутствие доступа и утверждает, что ответственность за содействие доставке помощи должен нести Израиль.
Все, чего мы просим, - это безопасный проезд, чтобы мы могли доставить помощь.
В свою очередь Израиль обвинил БАПОР в причастности к нападению 7 октября, которое спровоцировало войну, что БАПОР отрицает.
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Шимон Фридман, представитель COGAT, израильского военного филиала, занимающегося передачей помощи, сказал, что они обеспечивают координацию для конвоев. Однако, по его словам, собственно поставки и безопасность в конечном итоге зависит от гуманитарных агентств и ООН.
За безопасность самих конвоев отвечают агентства ООН, которые работают на земле.
Из-за того, что сухопутные пути в Газу труднодоступны, страны, включая Соединенные Штаты, начали десантирование с воздуха, которое, по словам Фридмана, поддерживает Израиль.
Парашюты с большими ящиками с гуманитарной помощью спустились к пляжу Газы утром во вторник. Однако гуманитарные организации говорят, что десантирование с воздуха является неэффективным способом доставки припасов. Потому что по воздуху доставляют меньше, чем могут перевезти грузовики.
На прошлой неделе Израиль также начал сотрудничать с частными подрядчиками для доставки помощи в приюты на севере Газы.
Организации на местах пока не имеют инфраструктуры или достаточной инфраструктуры, чтобы поддерживать или иметь такие же возможности распределения, как мы, для проверки и доставки помощи в Газу.
Как способ обойти это, сказал он, "мы способствовали и координировали связи между частными подрядчиками".
В издании отметили, что это был один из тех конвоев, которые оказались в центре катастрофы на прошлой неделе, которую Министерство здравоохранения Палестины окрестило резней, а Израиль назвал трагедией.
Дополнительно
Всемирная организация здравоохранения заявила, что темпы недоедания детей в возрасте до 2 лет в Газе по сравнению с тремя месяцами ранее были беспрецедентными, что свидетельствует о "серьезном и быстром снижении".
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "мы призываем Израиль обеспечить безопасную и регулярную доставку гуманитарной помощи". Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал Израиль максимально использовать "все возможные средства" для доставки гуманитарной помощи в Газу, назвав ситуацию неприемлемой.
Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев
Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.
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