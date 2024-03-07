Медики Гази попереджають про загрозу голоду: вже померло щонайменше 20 людей
Київ • УНН
Медичні працівники в Газі попереджають про серйозну загрозу голоду і смертей через недоїдання серед найбільш вразливих верств населення, включаючи немовлят і дітей, викликану жорсткими обмеженнями Ізраїлю на постачання продуктів харчування, палива, води і медикаментів.
Медичні працівники в Газі попереджають про серйозні загрози голоду серед найбільш вразливих верств населення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Медик з Рафаху підкреслив, що суворі обмеження Ізраїлю на постачання продовольства, палива, води та ліків загрожують тисячам немовлят, які можуть померти від голоду.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я Палестини, під час війни в Газі протягом останніх дні мінімум 20 осіб вже загинули через недоїдання та зневоднення, серед них 15-річний юнак.
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Експерти Організації Об'єднаних Націй звинуватили Ізраїль у "навмисному заморюванні голодом" палестинців.
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