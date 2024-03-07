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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

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05.03.24  •  172961 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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1 марта 2024, 13:59  •  322882 просмотра

Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Медицинские работники в Газе предупреждают о серьезной угрозе голода и смертей из-за недоедания среди наиболее уязвимых слоев населения, включая младенцев и детей, вызванной жесткими ограничениями Израиля на поставки продуктов питания, топлива, воды и медикаментов.

Война •   •  2570 просмотра
Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

В феврале 2024 года Национальное информационное бюро получило около 17 000 обращений относительно военнопленных, пропавших без вести, депортированных и вынужденно перемещенных лиц из-за вооруженной агрессии рф против Украины.

Общество •   •  3350 просмотра
Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации

Министр энергетики Украины обсудил угрозу ядерного инцидента на оккупированной рф Запорожской атомной электростанции с представителем Великобритании на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Война •   •  5455 просмотра
Украина и Великобритания обсудили ядерную угрозу на Запорожской АЭС на фоне российской оккупации

Войска рф отброшены под Марьинкой, но враг продвинулся южнее Орловки - DeepState

Согласно сообщениям, Силы обороны оттеснили российские войска к северу от Марьинки, но вражеские силы продвинулись к югу от Орловки. Кроме того, линия соприкосновения уточнялась в других районах, таких как Роботино, Первомайск и Новомихайловка.

Война •   •  5837 просмотра
Войска рф отброшены под Марьинкой, но враг продвинулся южнее Орловки - DeepState

Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину

Военно-воздушные силы Украины сообщают об управляемых авиабомбах в Харьковской области.

Война •   •  8683 просмотра
Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину

В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м

На складе со строительными материалами в магадане произошел пожар площадью 1000 квадратных метров, к тушению которого привлекли 45 специалистов и 11 единиц техники.

Общество •   •  7467 просмотра
В рф масштабный пожар охватил склад площадью 1000 кв.м

МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум с Helvetas Ukraine по усилению профессионально-технического образования путем разработки современных программ, восстановления поврежденных заведений и обеспечения инклюзивного образования для уязвимых групп населения.

Общество •   •  6596 просмотра
МОН и Helvetas Ukraine подписали меморандум по развитию профессионально-технического образования

Telegram запустит бизнес-функции с чат-ботами, местонахождением и часами работы

На этой неделе основатель Telegram Дуров объявил о запуске первой серии функций Telegram Business, включая преобразование личных аккаунтов в бизнес-аккаунты с местонахождением, часами работы, цветным кодированием чатов, автоматическими приветственными сообщениями и чат-ботами как невидимыми секретарями для автоматизации обслуживания клиентов, и все это бесплатно.

Анонсы •   •  7255 просмотра
Telegram запустит бизнес-функции с чат-ботами, местонахождением и часами работы

Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Ричард Брэнсон, посол UNITED24 и основатель Virgin Group, призвал мировых бизнес-лидеров воздержаться от сотрудничества с РФ, поскольку это подпитывает военную машину путина против Украины, которая защищает европейские ценности и принципы.

Война •   •  10426 просмотра
Брэнсон призывает мировой бизнес разорвать связи с рф из-за вторжения в Украину

Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины

Прокремлевский Telegram-канал распространяет ложную информацию о финансовой несостоятельности ЕС вооружить себя и Украину, тогда как Жозеп Боррель не жаловался на нехватку средств на вооружение, а отмечал проблемы промышленности и готовность ЕС поддержать Украину.

Война •   •  11318 просмотра
Прокремлевский канал распространяет дезинформацию о недостатке средств ЕС на вооружение Украины