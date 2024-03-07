Медики Газы предупреждают об угрозе голода: уже умерло по меньшей мере 20 человек

Медицинские работники в Газе предупреждают о серьезных угрозах голода среди наиболее уязвимых слоев населения. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Медик из Рафаха подчеркнул, что строгие ограничения Израиля на поставки продовольствия, топлива, воды и лекарств угрожают тысячам младенцев, которые могут умереть от голода.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, во время войны в Газе в течение последних дней минимум 20 человек уже погибли из-за недоедания и обезвоживания, среди них 15-летний юноша.

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Эксперты Организации Объединенных Наций обвинили Израиль в "преднамеренном заморывании голодом" палестинцев.

Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев