росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22698 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21711 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28044 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32929 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54149 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51789 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27326 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22701 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43515 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
США відправили 200 військових для моніторингу перемир’я в Газі

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Сполучені Штати направили близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Команда також сприятиме постачанню гуманітарної допомоги, логістиці та безпеці.

США відправили 200 військових для моніторингу перемир’я в Газі

Сполучені Штати Америки направили близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

За словами представників США, Сполучені Штати направляють війська до Ізраїлю для надання допомоги в підтримці та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа.

Зазначається, що до складу команди також увійдуть країни-партнери, неурядові організації та представники приватного сектору.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати закриту інформацію, повідомили, що Центральне командування США планує створити в Ізраїлі військово-цивільний координаційний центр

- йдеться у дописі АР.

Його метою буде сприяння постачанню гуманітарної допомоги, а також забезпеченню логістики та безпеки на території, яка протягом двох років потерпає від війни.

Нагадаємо

У ніч на 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. 

За словами американського лідера, Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
благодійність
Центральне Командування Збройних сил США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Єгипет