США відправили 200 військових для моніторингу перемир’я в Газі
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки направили близько 200 військовослужбовців до Ізраїлю для підтримки та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.
Деталі
За словами представників США, Сполучені Штати направляють війська до Ізраїлю для надання допомоги в підтримці та моніторингу виконання угоди про припинення вогню в секторі Газа.
Зазначається, що до складу команди також увійдуть країни-партнери, неурядові організації та представники приватного сектору.
Посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб не розголошувати закриту інформацію, повідомили, що Центральне командування США планує створити в Ізраїлі військово-цивільний координаційний центр
Його метою буде сприяння постачанню гуманітарної допомоги, а також забезпеченню логістики та безпеки на території, яка протягом двох років потерпає від війни.
Нагадаємо
У ніч на 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
За словами американського лідера, Сектор Газа буде повністю перебудований після війни Ізраїлю та ХАМАС. Всі країни Близького Сходу об'єдналися задля цієї мети, а фінальна угода буде підписана в Єгипті.
