Уряд Ізраїлю схвалив угоду про повернення всіх заручників із Гази - канцелярія Нетаньяху
Київ • УНН
Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, за посередництва Трампа. Очікується звільнення 48 заручників в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів.
Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив "план" угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це інформує Associated Press з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що цей крок став важливим етапом у реалізації домовленостей про припинення вогню в Секторі Газа, досягнутих за посередництва Трампа.
У короткій заяві основну увагу було приділено звільненню заручників, тоді як інші пункти плану Трампа щодо завершення війни не згадувалися.
Очікується, що Ізраїль звільнить майже 2000 палестинських в’язнів в обмін на решту 48 заручників, захоплених під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року
Припускається, що близько 20 заручників залишаються живими.
Нагадаємо
У ніч на 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
