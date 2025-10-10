Уряд Ізраїлю схвалив угоду про повернення всіх заручників із Гази - канцелярія Нетаньяху

$41.400.09
48.140.04
ukenru
23:27 • 2912 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють (оновлюється)
19:48 • 9912 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 15582 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 22127 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 28898 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 49175 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47863 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26790 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22313 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40343 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає9 жовтня, 14:43 • 9762 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 4974 перегляди
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"Photo9 жовтня, 15:39 • 4226 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 12798 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 6512 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35382 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 49187 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47875 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40350 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 72278 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сектор Газа
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35384 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 18718 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 33335 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 50077 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 63798 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про повернення всіх заручників із Гази - канцелярія Нетаньяху

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив план угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, за посередництва Трампа. Очікується звільнення 48 заручників в обмін на майже 2000 палестинських в'язнів.

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про повернення всіх заручників із Гази - канцелярія Нетаньяху

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив "план" угоди щодо звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це інформує Associated Press з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що цей крок став важливим етапом у реалізації домовленостей про припинення вогню в Секторі Газа, досягнутих за посередництва Трампа.

У короткій заяві основну увагу було приділено звільненню заручників, тоді як інші пункти плану Трампа щодо завершення війни не згадувалися.

Очікується, що Ізраїль звільнить майже 2000 палестинських в’язнів в обмін на решту 48 заручників, захоплених під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року

- пише АР.

Припускається, що близько 20 заручників залишаються живими.

Нагадаємо

У ніч на 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС. 

Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп09.10.25, 19:46 • 2112 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа