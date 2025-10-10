Правительство Израиля одобрило соглашение о возвращении всех заложников из Газы - канцелярия Нетаньяху
Киев • УНН
Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа. Ожидается освобождение 48 заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных.
Кабинет министров Израиля одобрил "план" соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает УНН.
Детали
Отмечается, что этот шаг стал важным этапом в реализации договоренностей о прекращении огня в Секторе Газа, достигнутых при посредничестве Трампа.
В кратком заявлении основное внимание было уделено освобождению заложников, тогда как другие пункты плана Трампа по завершению войны не упоминались.
Ожидается, что Израиль освободит почти 2000 палестинских заключенных в обмен на оставшихся 48 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года
Предполагается, что около 20 заложников остаются живыми.
Напомним
В ночь на 9 октября Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
