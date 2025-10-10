$41.400.09
48.140.04
ukenru
19:48 • 7954 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 21678 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 28553 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 48706 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47555 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26740 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22283 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40104 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17592 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16157 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47559 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40106 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 72062 просмотра
Правительство Израиля одобрило соглашение о возвращении всех заложников из Газы - канцелярия Нетаньяху

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа. Ожидается освобождение 48 заложников в обмен на почти 2000 палестинских заключенных.

Правительство Израиля одобрило соглашение о возвращении всех заложников из Газы - канцелярия Нетаньяху

Кабинет министров Израиля одобрил "план" соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг стал важным этапом в реализации договоренностей о прекращении огня в Секторе Газа, достигнутых при посредничестве Трампа.

В кратком заявлении основное внимание было уделено освобождению заложников, тогда как другие пункты плана Трампа по завершению войны не упоминались.

Ожидается, что Израиль освободит почти 2000 палестинских заключенных в обмен на оставшихся 48 заложников, захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года

- пишет АР.

Предполагается, что около 20 заложников остаются живыми.

Напомним

В ночь на 9 октября Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. 

После заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС сектор Газа будет перестроен - Трамп09.10.25, 19:46 • 2096 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа