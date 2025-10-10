США отправили 200 военных для мониторинга перемирия в Газе
Соединенные Штаты направили около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Команда также будет способствовать поставкам гуманитарной помощи, логистике и безопасности.
Соединенные Штаты Америки направили около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.
Детали
По словам представителей США, Соединенные Штаты направляют войска в Израиль для оказания помощи в поддержании и мониторинге выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Отмечается, что в состав команды также войдут страны-партнеры, неправительственные организации и представители частного сектора.
Должностные лица, говорившие на условиях анонимности, чтобы не разглашать закрытую информацию, сообщили, что Центральное командование США планирует создать в Израиле военно-гражданский координационный центр
Его целью будет содействие поставкам гуманитарной помощи, а также обеспечению логистики и безопасности на территории, которая в течение двух лет страдает от войны.
Напомним
В ночь на 9 октября Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что заложников, вероятно, освободят в понедельник, 13 октября, в рамках первой фазы мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
По словам американского лидера, Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.
