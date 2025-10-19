Бойовики атакували ізраїльські війська у Рафаху, Ізраїль відповів авіаударами: як відреагували у Держдепі США

Бойовики у секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах на півдні Гази, що спонукало Армію оборони Ізраїлю завдати авіаударів у цьому районі. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Цей інцидент, очевидно, є черговим порушенням режиму припинення вогню з боку ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю ще офіційно не прокоментувала ситуацію.

У п'ятницю кілька терористів вийшли з тунелю в районі Рафах і відкрили вогонь по ізраїльських військах, за даними Армії оборони Ізраїлю, в результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

Сполучені Штати повідомили країни-гаранти мирної угоди в Газі про достовірні повідомлення, які вказують на неминуче порушення з боку ХАМАС угоди про припинення вогню.

Цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та серйозне порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям. Гаранти вимагають від ХАМАС виконання своїх зобов'язань за умовами угоди про припинення вогню - йдеться у повідомленні Держдепу.

В Держдепі також попередили, що якщо ХАМАС продовжить цей напад, будуть вжиті заходи для захисту народу Гази та збереження цілісності угоди про припинення вогню.

Сполучені Штати та інші гаранти залишаються рішучими у своєму зобов'язанні забезпечувати безпеку цивільного населення, підтримувати спокій на місцях та сприяти миру та процвітанню для народу Гази та регіону в цілому - зазначили в Держдепі.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно оголосив про намір балотуватися на наступних парламентських виборах, які мають відбутися у листопаді 2026 року.