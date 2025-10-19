Бойовики атакували ізраїльські війська у Рафаху, Ізраїль відповів авіаударами: як відреагували у Держдепі США

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 10196 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 28378 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 43447 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 41532 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 44079 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51892 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71315 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48162 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49828 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37221 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.3м/с
80%
748мм
Популярнi новини
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 14714 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17665 перегляди
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19 жовтня, 05:33 • 4604 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 12508 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11681 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11840 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 102703 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 124939 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 148645 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 112987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17814 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 29322 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 45544 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49811 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 77385 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

Бойовики атакували ізраїльські війська у Рафаху, Ізраїль відповів авіаударами: як відреагували у Держдепі США

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Бойовики в секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах, що спровокувало авіаудари Армії оборони Ізраїлю. США попередили про можливе порушення перемир'я з боку ХАМАС.

Бойовики атакували ізраїльські війська у Рафаху, Ізраїль відповів авіаударами: як відреагували у Держдепі США

Бойовики у секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах на півдні Гази, що спонукало Армію оборони Ізраїлю завдати авіаударів у цьому районі. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Цей інцидент, очевидно, є черговим порушенням режиму припинення вогню з боку ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю ще офіційно не прокоментувала ситуацію.

У п'ятницю кілька терористів вийшли з тунелю в районі Рафах і відкрили вогонь по ізраїльських військах, за даними Армії оборони Ізраїлю, в результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

Сполучені Штати повідомили країни-гаранти мирної угоди в Газі про достовірні повідомлення, які вказують на неминуче порушення з боку ХАМАС угоди про припинення вогню.

Цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та серйозне порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям. Гаранти вимагають від ХАМАС виконання своїх зобов'язань за умовами угоди про припинення вогню

- йдеться у повідомленні Держдепу.

В Держдепі також попередили, що якщо ХАМАС продовжить цей напад, будуть вжиті заходи для захисту народу Гази та збереження цілісності угоди про припинення вогню.

Сполучені Штати та інші гаранти залишаються рішучими у своєму зобов'язанні забезпечувати безпеку цивільного населення, підтримувати спокій на місцях та сприяти миру та процвітанню для народу Гази та регіону в цілому

- зазначили в Держдепі.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно оголосив про намір балотуватися на наступних парламентських виборах, які мають відбутися у листопаді 2026 року.

Павло Зінченко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Державний департамент США
Рафах
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа