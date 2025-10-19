Боевики атаковали израильские войска в Рафахе, Израиль ответил авиаударами: как отреагировали в Госдепе США

Боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах на юге Газы, что побудило Армию обороны Израиля нанести авиаудары в этом районе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Этот инцидент, очевидно, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны ХАМАС. Армия обороны Израиля еще официально не прокомментировала ситуацию.

В пятницу несколько террористов вышли из туннеля в районе Рафах и открыли огонь по израильским войскам, по данным Армии обороны Израиля, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Соединенные Штаты сообщили странам-гарантам мирного соглашения в Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неминуемое нарушение со стороны ХАМАС соглашения о прекращении огня.

Это запланированное нападение на палестинских гражданских лиц будет представлять собой прямое и серьезное нарушение соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям. Гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям соглашения о прекращении огня

В Госдепе также предупредили, что если ХАМАС продолжит это нападение, будут приняты меры для защиты народа Газы и сохранения целостности соглашения о прекращении огня.

Соединенные Штаты и другие гаранты остаются решительными в своем обязательстве обеспечивать безопасность гражданского населения, поддерживать спокойствие на местах и способствовать миру и процветанию для народа Газы и региона в целом