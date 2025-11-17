Жители Газы заплатили 2000 долларов за рейс в Южную Африку

Жители Газы заявили, что потратили по 2000 долларов за место на рейсе, который должен был доставить их семьи в Южную Африку. Тур организовала группа, которая предлагала выход из опустошенного анклава. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Двое палестинцев, опрошенных Reuters, рассказали, что были среди 130 человек, которым разрешили въезд в Южную Африку после того, как их автобусами вывезли из Газы и они вылетели из израильского аэропорта, прибыв в Йоханнесбург через Найроби. Они сказали, что потратили по 2000 долларов за "билет" на самолет.

Напомним

Министр иностранных дел Южной Африки Рональд Ламола заявил: "Власти Южной Африки расследуют то, что он назвал подозрительными обстоятельствами прибытия самолета". Он добавил, что правительство давно поддерживает палестинские национальные чаяния и обвиняет Израиль в геноциде в войне в Газе.