Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Жители Газы заплатили 2000 долларов за рейс в Южную Африку

Киев • УНН

 978 просмотра

Жители Газы заплатили по 2000 долларов за место на рейсе, организованном группой, предлагавшей выезд из анклава в Южную Африку. Двое палестинцев рассказали, что 130 человек вылетели из Израиля в Йоханнесбург через Найроби.

Жители Газы заплатили 2000 долларов за рейс в Южную Африку

Жители Газы заявили, что потратили по 2000 долларов за место на рейсе, который должен был доставить их семьи в Южную Африку. Тур организовала группа, которая предлагала выход из опустошенного анклава. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Двое палестинцев, опрошенных Reuters, рассказали, что были среди 130 человек, которым разрешили въезд в Южную Африку после того, как их автобусами вывезли из Газы и они вылетели из израильского аэропорта, прибыв в Йоханнесбург через Найроби. Они сказали, что потратили по 2000 долларов за "билет" на самолет. 

Напомним

Министр иностранных дел Южной Африки Рональд Ламола заявил: "Власти Южной Африки расследуют то, что он назвал подозрительными обстоятельствами прибытия самолета". Он добавил, что правительство давно поддерживает палестинские национальные чаяния и обвиняет Израиль в геноциде в войне в Газе.

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Reuters
Южная Африка
Сектор Газа