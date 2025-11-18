Совбез ООН принял резолюцию США по мирному плану в Газе

В понедельник, 17 ноября, Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию Соединенных Штатов Америки, поддерживающую предложенный президентом Дональдом Трампом план завершения боевых действий в Газе и формирования международного контингента для стабилизации ситуации в этом районе. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

За документ проголосовало большинство членов Совбеза, Россия и Китай воздержались.

В документе говорится, что страны-члены могут присоединяться к "Совету мира" под руководством Трампа — временному органу, который должен заниматься восстановлением и экономическим возрождением Газы.

Кроме того, резолюция разрешает развертывание международных сил стабилизации, которые должны обеспечить демилитаризацию анклава, включая изъятие вооружения и ликвидацию военных объектов.

В своем заявлении "Хамас" повторно подчеркнул, что не будет разоружаться: "Резолюция навязывает международный механизм опеки над сектором Газа, который наш народ и его фракции отвергают".

Посол США в ООН Майк Уолц назвал резолюцию "возможным путем к палестинскому самоопределению".

Палестинская автономия положительно оценила принятие резолюции и заявила о готовности участвовать в ее воплощении. По словам дипломатов, именно ее поддержка стала ключевой для того, чтобы Россия не наложила вето.

Документ вызвал дискуссии в Израиле, так как содержит положения о возможности создания палестинского государства в перспективе. В резолюции указано, что после завершения реформ Палестинской администрации и восстановления Газы "могут наконец возникнуть условия для реального движения к палестинскому самоопределению и государственности".

Премьер Биньямин Нетаньяху, под давлением правых партнеров по коалиции, накануне заявил, что Израиль и впредь отрицает создание палестинского государства и пообещал добиться демилитаризации Газы "легким или же сложным путем".

Напомним

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН будет голосовать за резолюцию США, которая поддерживает план Дональда Трампа относительно будущего Газы. Документ получил поддержку нескольких арабских стран, но вызвал возражения Израиля и ХАМАС.

