ХАМАС отверг ключевые требования Мирного плана Трампа для Сектора Газа

Киев • УНН

 • 606 просмотра

ХАМАС отверг требования немедленного разоружения и создания международного механизма опеки, подрывая мирный план Трампа, одобренный Советом Безопасности ООН. Это создает препятствия для стабилизации региона.

ХАМАС отверг ключевые требования Мирного плана Трампа для Сектора Газа

После того как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил поддержанный США мирный план для Сектора Газа, группировка ХАМАС отклонила два его жизненно важных условия: немедленное разоружение боевиков и создание так называемого "международного механизма опеки" над территорией. Об этом сообщает Newsweek

Детали

ХАМАС обнародовал длинное заявление после голосования в Совете Безопасности ООН, подчеркивая, что "сопротивление оккупации всеми средствами является законным правом, гарантированным международными законами и конвенциями". Это решение подрывает стратегии администрации Дональда Трампа, направленной на достижение прочного мира и стабилизацию хрупкого перемирия, подписанного в октябре.

Совбез ООН принял резолюцию США по мирному плану в Газе18.11.25, 04:54 • 3740 просмотров

Голосование ООН

Резолюция была одобрена с результатом 13-0, при этом Россия и Китай воздержались от вето, несмотря на предыдущие возражения. Резолюцию поддержали арабские и мусульманские страны, включая Египет, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Условия Плана

План предусматривал вывод израильских войск за согласованные линии в Газе, обмен всеми заложниками, удерживаемыми ХАМАС, и позволял размещение международных стабилизационных сил на опустошенной войной территории, а также очерчивал возможный путь к независимому Палестинскому государству.

Отказ ХАМАС

Группировка категорически отвергла создание Совета мира и введение международной опеки, заявив, что эти меры навязываются народу Газы. Другие группировки в Газе также отвергли любое иностранное военное присутствие.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал усилия Трампа, заявив, что план "поможет привести регион к миру и процветанию".

Отказ ХАМАС представляет серьезное препятствие на пути воплощения мирного плана, поскольку боевики до сих пор не передали всех погибших заложников, а их разоружение является одним из главных условий для стабильности в регионе.

План Трампа по урегулированию в Секторе Газа: Израиль и ХАМАС против - NBC News17.11.25, 16:28 • 2880 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Организация Объединенных Наций
Иордания
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Китай
Египет
Сектор Газа
Государство Палестина