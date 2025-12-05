США пригласили Польшу на саммит G20 в Майами - СМИ

Соединенные Штаты Америки пригласили Польшу принять участие в саммите "Группы 20" (G20), который состоится в следующем году в Майами (США). Об этом сообщает Notes from Poland, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по мнению администрации США, Польша заслужила место на саммите, ведь страна находится в перечне 20 крупнейших экономик мира. Тем временем Южная Африка, с которой Вашингтон сейчас имеет напряженные отношения, не будет приглашена, несмотря на то, что, в отличие от Польши, является членом G20.

Польша в последнее время настаивает на принятии в G20, особенно после того, как ее экономика в этом году превысила 1 триллион долларов, став 20-й по величине в мире, обогнав Швейцарию и догоняя Саудовскую Аравию и Нидерланды - говорится в статье.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что Польшу пригласят принять участие в саммите в следующем году. Это не означает формального членства в группе; страны, не являющиеся членами, регулярно приглашаются на саммиты.

Польша, страна, которая когда-то была заперта за железным занавесом, но сейчас входит в 20 крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в Группе 20. Успех Польши является доказательством того, что сосредоточенность на будущем – лучший путь, чем путь к обидам. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту - отметил Рубио.

Справка

G20, основанная в 1999 году, в настоящее время включает 19 стран, а также Европейский Союз и Африканский Союз. Она ежегодно встречается для обсуждения вопросов, связанных с мировой экономикой.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в следующем году примет G20 на своем гольф-курорте в Майами, лично определяя список приглашенных. Он не пригласит ЮАР, которая председательствует в G20 в этом году.

Канцлер Германии попытается убедить Трампа пригласить ЮАР на саммит G20