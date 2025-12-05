$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 10296 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 16363 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 17509 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 30467 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 25154 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 38738 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22091 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22021 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22214 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 31296 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
публикации
Эксклюзивы
Дипломатка

США пригласили Польшу на саммит G20 в Майами - СМИ

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Соединенные Штаты Америки пригласили Польшу принять участие в саммите "Группы 20" (G20) в следующем году в Майами. Это приглашение обусловлено тем, что экономика Польши вошла в 20 крупнейших в мире, тогда как Южная Африка, несмотря на членство в G20, не будет приглашена.

США пригласили Польшу на саммит G20 в Майами - СМИ

Соединенные Штаты Америки пригласили Польшу принять участие в саммите "Группы 20" (G20), который состоится в следующем году в Майами (США). Об этом сообщает Notes from Poland, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по мнению администрации США, Польша заслужила место на саммите, ведь страна находится в перечне 20 крупнейших экономик мира. Тем временем Южная Африка, с которой Вашингтон сейчас имеет напряженные отношения, не будет приглашена, несмотря на то, что, в отличие от Польши, является членом G20.

Польша в последнее время настаивает на принятии в G20, особенно после того, как ее экономика в этом году превысила 1 триллион долларов, став 20-й по величине в мире, обогнав Швейцарию и догоняя Саудовскую Аравию и Нидерланды

- говорится в статье.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио объявил, что Польшу пригласят принять участие в саммите в следующем году. Это не означает формального членства в группе; страны, не являющиеся членами, регулярно приглашаются на саммиты.

Польша, страна, которая когда-то была заперта за железным занавесом, но сейчас входит в 20 крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в Группе 20. Успех Польши является доказательством того, что сосредоточенность на будущем – лучший путь, чем путь к обидам. Это показывает, как партнерство с Соединенными Штатами и американскими компаниями может способствовать взаимному процветанию и росту

- отметил Рубио.

Справка

G20, основанная в 1999 году, в настоящее время включает 19 стран, а также Европейский Союз и Африканский Союз. Она ежегодно встречается для обсуждения вопросов, связанных с мировой экономикой.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в следующем году примет G20 на своем гольф-курорте в Майами, лично определяя список приглашенных. Он не пригласит ЮАР, которая председательствует в G20 в этом году.

Вадим Хлюдзинский

