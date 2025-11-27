Лише за запрошеннями: Трамп сам визначить, хто зможе потрапити на засідання G20 у Маямі - Bloomberg

$42.300.10
48.950.00
ukenru
17:31 • 680 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 12499 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 20126 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15056 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 21460 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 17156 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 12763 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16592 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 11712 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04 • 11521 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.6м/с
84%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto27 листопада, 09:33 • 24807 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52 • 21574 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 13642 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі14:52 • 5616 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 10537 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 10594 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 12492 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 20123 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 21458 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 13686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Женева
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 25749 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 47036 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 80657 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 96318 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 95841 перегляди
Актуальне
Техніка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Лише за запрошеннями: Трамп сам визначить, хто зможе потрапити на засідання G20 у Маямі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Президент США Дональд Трамп наступного року прийме G20 на своєму гольф-курорті в Маямі, особисто визначаючи список запрошених. Він не запросить ПАР, яка головує в G20 цього року і викликає його гнів.

Лише за запрошеннями: Трамп сам визначить, хто зможе потрапити на засідання G20 у Маямі - Bloomberg

Коли президент США Дональд Трамп наступного року прийме "Групу двадцяти" на своєму приватному гольф-курорті в Майамі, він сам визначить, хто буде у списку запрошених, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Bloomberg робить такий висновок після того, як президент США у середу заявив у соціальних мережах, що не запросить ПАР, яка цього року головує у "Великої двадцятці" і вже деякий час викликає гнів президента США.

Можливо, це порушення протоколу, що давно устоявся, коли лідер вирішує, хто з членів блоку може бути присутнім на саміті, не кажучи вже про проведення заходу у власному готелі, але Трамп продемонстрував, що його мало хвилюють ні конвенція, ні багатосторонній порядок, додає ЗМІ.

Тепер починають накопичуватись питання про те, хто поїде, а хто ні, і не в останню чергу про те, які країни можуть увійти до числа учасників. Цей крок ставить інших членів "Великої двадцятки" у скрутне становище: проігнорувати образу і все одно вирушити в поїздку, або виявити солідарність і ризикнути відчути на собі всю міць заходів у відповідь Трампа у вигляді торгових мит, технологічних ембарго або чогось ще більш серйозного.

"Це один із найважливіших багатосторонніх форумів, які у нас залишилися у світі", та формат, який "ми не повинні без необхідності применшувати", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Берліні в четвер, відповідаючи на запитання про висловлювання Трампа.

Бойкотуючи саміт у Йоганнесбурзі минулими вихідними, "американський уряд невиправдано втратив вплив, у тому числі в тій частині світу, яка стає все більш важливою", - заявив Мерц.

Південна Африка готувалася до того, що її не допустять до участі в саміті в Національному гольф-клубі Трампа в Доралі, і офіційні особи країни, як і раніше, стурбовані тим, що США можуть спробувати повністю виключити країну з групи. Проте будь-яка зміна складу організації вимагатиме консенсусу серед країн "Великої двадцятки", як це було перед самітом 2023 року в Індії, коли Африканський союз був прийнятий як повноправний член.

Спалах гніву американського лідера став кульмінацією конфлікту з президентом Сирилом Рамафосою, викликаного неодноразовими бездоказовими заявами Трампа про те, що Південна Африка робить геноцид проти білих африканерів. Рамафоса намагався переконати Трампа припинити розвивати теорію змови під час візиту до Білого дому у травні, але натомість був захоплений зненацька відеомонтажем, що посилює ці заяви.

Поводження з найбільшою промислово розвиненою економікою Африки, першою африканською країною, що прийняла "Велику двадцятку", свідчить про схильність президента використовувати кийок глобального становища США у внутрішньополітичних цілях.

Південна Африка "не сприймає образ з боку іншої країни щодо її цінності участі в глобальних платформах", — йдеться у заяві адміністрації Рамафоси, в якій висловлювання Трампа названі "сумними".

Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27.11.25, 02:04 • 10269 переглядiв

Вони також можуть бути руйнівними, як натякнув Мерц. Ще більше підриваючи позиції Вашингтона в країнах так званого глобального Півдня, існує ризик зіграти на руку Китаю та Росії, членам форуму БРІКС, який Трамп засудив як антиамериканський.

"Це цькування великих незахідних держав полегшує завдання Китаю та Росії щодо завоювання більш широкої підтримки на глобальному Півдні", - заявив Ч. Раджа Мохан, почесний професор Інституту американських досліджень Університету Кіндала в Делі. "Немає жодних підстав вважати, що Трамп прагне повернути собі лідерські позиції на глобальному Півдні".

Неясно, як США забезпечуватимуть дотримання заборони Трампа на участь Південної Африки чи будь-якої іншої країни, хоча, мабуть, Держдепартамент не видаватиме візи офіційним особам, які бажають взяти участь.

Як би там не було, його риторика відповідає більш масштабному баченню перебудови світового порядку на власний розсуд, обираючи членів клубів, не звертаючи особливої ​​уваги на інші уряди.

Лише минулого тижня США натякнули на можливість знову запросити Росію для реконфігурації колишньої "Великої вісімки" в рамках плану з 28 пунктів припинення війни в Україні, застав Київ та його союзників зненацька. "Велика вісімка" стала "Великою сімкою" у 2014 році після того, як Росія була виключена з неї за незаконну анексію Криму.

Іншими країнами, яким може бути вигідна прихильність Трампа, є Польща, яка давно домагалася прийняття до "Великої двадцятки". У вересні Трамп запросив нового президента Польщі, правого націоналіста Кароля Навроцького, на саміт у Майамі у невказаній якості, обсипаючи похвалами відносного політичного новачка та колишнього боксера-аматора, якого він підтримав на виборах.

Цього року обсяг економіки Польщі перевищив 1 трильйон доларів і країна неодноразово отримувала похвалу від Вашингтона за значні витрати на оборону, в основному на закупівлю американської зброї. Репутація Навроцького підкріплюється тим, що безпека та майбутнє Польщі залежать від міцніших зв'язків з Америкою Трампа, а не з Брюсселем, на відміну від прем'єр-міністра Дональда Туска, колишнього голови Європейської ради та давнього критика Трампа.

"Польща діяла чудово, а людина, яка перемогла на виборах, просто фантастична", — заявив Трамп консервативному телеканалу GB News цього місяця.

Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт05.11.25, 23:15 • 10345 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
БРІКС
Сиріл Рамафоса
Державний департамент США
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Німеччина
Крим
Дональд Туск
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін
Польща