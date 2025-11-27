Лише за запрошеннями: Трамп сам визначить, хто зможе потрапити на засідання G20 у Маямі - Bloomberg

Коли президент США Дональд Трамп наступного року прийме "Групу двадцяти" на своєму приватному гольф-курорті в Майамі, він сам визначить, хто буде у списку запрошених, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Bloomberg робить такий висновок після того, як президент США у середу заявив у соціальних мережах, що не запросить ПАР, яка цього року головує у "Великої двадцятці" і вже деякий час викликає гнів президента США.

Можливо, це порушення протоколу, що давно устоявся, коли лідер вирішує, хто з членів блоку може бути присутнім на саміті, не кажучи вже про проведення заходу у власному готелі, але Трамп продемонстрував, що його мало хвилюють ні конвенція, ні багатосторонній порядок, додає ЗМІ.

Тепер починають накопичуватись питання про те, хто поїде, а хто ні, і не в останню чергу про те, які країни можуть увійти до числа учасників. Цей крок ставить інших членів "Великої двадцятки" у скрутне становище: проігнорувати образу і все одно вирушити в поїздку, або виявити солідарність і ризикнути відчути на собі всю міць заходів у відповідь Трампа у вигляді торгових мит, технологічних ембарго або чогось ще більш серйозного.

"Це один із найважливіших багатосторонніх форумів, які у нас залишилися у світі", та формат, який "ми не повинні без необхідності применшувати", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Берліні в четвер, відповідаючи на запитання про висловлювання Трампа.

Бойкотуючи саміт у Йоганнесбурзі минулими вихідними, "американський уряд невиправдано втратив вплив, у тому числі в тій частині світу, яка стає все більш важливою", - заявив Мерц.

Південна Африка готувалася до того, що її не допустять до участі в саміті в Національному гольф-клубі Трампа в Доралі, і офіційні особи країни, як і раніше, стурбовані тим, що США можуть спробувати повністю виключити країну з групи. Проте будь-яка зміна складу організації вимагатиме консенсусу серед країн "Великої двадцятки", як це було перед самітом 2023 року в Індії, коли Африканський союз був прийнятий як повноправний член.

Спалах гніву американського лідера став кульмінацією конфлікту з президентом Сирилом Рамафосою, викликаного неодноразовими бездоказовими заявами Трампа про те, що Південна Африка робить геноцид проти білих африканерів. Рамафоса намагався переконати Трампа припинити розвивати теорію змови під час візиту до Білого дому у травні, але натомість був захоплений зненацька відеомонтажем, що посилює ці заяви.

Поводження з найбільшою промислово розвиненою економікою Африки, першою африканською країною, що прийняла "Велику двадцятку", свідчить про схильність президента використовувати кийок глобального становища США у внутрішньополітичних цілях.

Південна Африка "не сприймає образ з боку іншої країни щодо її цінності участі в глобальних платформах", — йдеться у заяві адміністрації Рамафоси, в якій висловлювання Трампа названі "сумними".

Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина

Вони також можуть бути руйнівними, як натякнув Мерц. Ще більше підриваючи позиції Вашингтона в країнах так званого глобального Півдня, існує ризик зіграти на руку Китаю та Росії, членам форуму БРІКС, який Трамп засудив як антиамериканський.

"Це цькування великих незахідних держав полегшує завдання Китаю та Росії щодо завоювання більш широкої підтримки на глобальному Півдні", - заявив Ч. Раджа Мохан, почесний професор Інституту американських досліджень Університету Кіндала в Делі. "Немає жодних підстав вважати, що Трамп прагне повернути собі лідерські позиції на глобальному Півдні".

Неясно, як США забезпечуватимуть дотримання заборони Трампа на участь Південної Африки чи будь-якої іншої країни, хоча, мабуть, Держдепартамент не видаватиме візи офіційним особам, які бажають взяти участь.

Як би там не було, його риторика відповідає більш масштабному баченню перебудови світового порядку на власний розсуд, обираючи членів клубів, не звертаючи особливої ​​уваги на інші уряди.

Лише минулого тижня США натякнули на можливість знову запросити Росію для реконфігурації колишньої "Великої вісімки" в рамках плану з 28 пунктів припинення війни в Україні, застав Київ та його союзників зненацька. "Велика вісімка" стала "Великою сімкою" у 2014 році після того, як Росія була виключена з неї за незаконну анексію Криму.

Іншими країнами, яким може бути вигідна прихильність Трампа, є Польща, яка давно домагалася прийняття до "Великої двадцятки". У вересні Трамп запросив нового президента Польщі, правого націоналіста Кароля Навроцького, на саміт у Майамі у невказаній якості, обсипаючи похвалами відносного політичного новачка та колишнього боксера-аматора, якого він підтримав на виборах.

Цього року обсяг економіки Польщі перевищив 1 трильйон доларів і країна неодноразово отримувала похвалу від Вашингтона за значні витрати на оборону, в основному на закупівлю американської зброї. Репутація Навроцького підкріплюється тим, що безпека та майбутнє Польщі залежать від міцніших зв'язків з Америкою Трампа, а не з Брюсселем, на відміну від прем'єр-міністра Дональда Туска, колишнього голови Європейської ради та давнього критика Трампа.

"Польща діяла чудово, а людина, яка перемогла на виборах, просто фантастична", — заявив Трамп консервативному телеканалу GB News цього місяця.

Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт