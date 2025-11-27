Только по приглашениям: Трамп сам определит, кто сможет попасть на заседание G20 в Майами - Bloomberg

Когда президент США Дональд Трамп в следующем году примет "Группу двадцати" на своем частном гольф-курорте в Майами, он сам определит, кто будет в списке приглашенных, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg делает такой вывод после того, как президент США в среду заявил в социальных сетях, что не пригласит ЮАР, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке" и уже некоторое время вызывает гнев президента США.

Возможно, это нарушение давно устоявшегося протокола, когда лидер решает, кто из членов блока может присутствовать на саммите, не говоря уже о проведении мероприятия в собственном отеле, но Трамп продемонстрировал, что его мало волнуют ни конвенция, ни многосторонний порядок, добавляет СМИ.

Теперь начинают накапливаться вопросы о том, кто поедет, а кто нет, и не в последнюю очередь о том, какие страны могут войти в число участников. Этот шаг ставит других членов "Большой двадцатки" в затруднительное положение: проигнорировать оскорбление и все равно отправиться в поездку, или проявить солидарность и рискнуть ощутить на себе всю мощь ответных мер Трампа в виде торговых пошлин, технологических эмбарго или чего-то еще более серьезного.

"Это один из важнейших многосторонних форумов, которые у нас остались в мире", и формат, который "мы не должны без необходимости приуменьшать", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине в четверг, отвечая на вопрос о высказываниях Трампа.

Бойкотируя саммит в Йоханнесбурге в минувшие выходные, "американское правительство неоправданно потеряло влияние, в том числе в той части мира, которая становится все более важной", - заявил Мерц.

Южная Африка готовилась к тому, что ее не допустят к участию в саммите в Национальном гольф-клубе Трампа в Дорале, и официальные лица страны по-прежнему обеспокоены тем, что США могут попытаться полностью исключить страну из группы. Однако любое изменение состава организации потребует консенсуса среди стран "Большой двадцатки", как это было перед саммитом 2023 года в Индии, когда Африканский союз был принят в качестве полноправного члена.

Вспышка гнева американского лидера стала кульминацией конфликта с президентом Сирилом Рамафосой, вызванного неоднократными бездоказательными заявлениями Трампа о том, что Южная Африка совершает геноцид против белых африканеров. Рамафоса пытался убедить Трампа прекратить развивать теорию заговора во время визита в Белый дом в мае, но вместо этого был захвачен врасплох видеомонтажом, усиливающим эти заявления.

Обращение с крупнейшей промышленно развитой экономикой Африки, первой африканской страной, принявшей "Большую двадцатку", свидетельствует о склонности президента использовать дубинку глобального положения США во внутриполитических целях.

Южная Африка "не воспринимает оскорблений со стороны другой страны относительно ее ценности участия в глобальных платформах", — говорится в заявлении администрации Рамафосы, в котором высказывания Трампа названы "печальными".

Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина

Они также могут быть разрушительными, как намекнул Мерц. Еще больше подрывая позиции Вашингтона в странах так называемого глобального Юга, существует риск сыграть на руку Китаю и России, членам форума БРИКС, который Трамп осудил как антиамериканский.

"Это травля крупных незападных держав облегчает задачу Китая и России по завоеванию более широкой поддержки на глобальном Юге", - заявил Ч. Раджа Мохан, почетный профессор Института американских исследований Университета Киндала в Дели. "Нет никаких оснований полагать, что Трамп стремится вернуть себе лидерские позиции на глобальном Юге".

Неясно, как США будут обеспечивать соблюдение запрета Трампа на участие Южной Африки или любой другой страны, хотя, по-видимому, Госдепартамент не будет выдавать визы официальным лицам, желающим принять участие.

Как бы там ни было, его риторика соответствует более масштабному видению перестройки мирового порядка по собственному усмотрению, выбирая членов клубов, не обращая особого внимания на другие правительства.

Лишь на прошлой неделе США намекнули на возможность снова пригласить Россию для реконфигурации бывшей "Большой восьмерки" в рамках плана из 28 пунктов прекращения войны в Украине, застав Киев и его союзников врасплох. "Большая восьмерка" стала "Большой семеркой" в 2014 году после того, как Россия была исключена из нее за незаконную аннексию Крыма.

Другими странами, которым может быть выгодна приверженность Трампа, является Польша, которая давно добивалась принятия в "Большую двадцатку". В сентябре Трамп пригласил нового президента Польши, правого националиста Кароля Навроцкого, на саммит в Майами в неуказанном качестве, осыпая похвалами относительного политического новичка и бывшего боксера-любителя, которого он поддержал на выборах.

В этом году объем экономики Польши превысил 1 триллион долларов и страна неоднократно получала похвалу от Вашингтона за значительные расходы на оборону, в основном на закупку американского оружия. Репутация Навроцкого подкрепляется тем, что безопасность и будущее Польши зависят от более прочных связей с Америкой Трампа, а не с Брюсселем, в отличие от премьер-министра Дональда Туска, бывшего главы Европейского совета и давнего критика Трампа.

"Польша действовала великолепно, а человек, который победил на выборах, просто фантастический", — заявил Трамп консервативному телеканалу GB News в этом месяце.

Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит