Только по приглашениям: Трамп сам определит, кто сможет попасть на заседание G20 в Майами - Bloomberg

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 12024 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 19490 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 14689 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 20966 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 16634 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12620 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16507 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11665 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
27 ноября, 11:04 • 11488 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 14032 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 24527 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 21297 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13233 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 5100 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 10052 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 10152 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 12026 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 19492 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 20967 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Запорожская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 25605 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 46913 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 80531 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 96211 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 95737 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Только по приглашениям: Трамп сам определит, кто сможет попасть на заседание G20 в Майами - Bloomberg

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Президент США Дональд Трамп в следующем году примет G20 на своем гольф-курорте в Майами, лично определяя список приглашенных. Он не пригласит ЮАР, которая председательствует в G20 в этом году и вызывает его гнев.

Только по приглашениям: Трамп сам определит, кто сможет попасть на заседание G20 в Майами - Bloomberg

Когда президент США Дональд Трамп в следующем году примет "Группу двадцати" на своем частном гольф-курорте в Майами, он сам определит, кто будет в списке приглашенных, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg делает такой вывод после того, как президент США в среду заявил в социальных сетях, что не пригласит ЮАР, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке" и уже некоторое время вызывает гнев президента США.

Возможно, это нарушение давно устоявшегося протокола, когда лидер решает, кто из членов блока может присутствовать на саммите, не говоря уже о проведении мероприятия в собственном отеле, но Трамп продемонстрировал, что его мало волнуют ни конвенция, ни многосторонний порядок, добавляет СМИ.

Теперь начинают накапливаться вопросы о том, кто поедет, а кто нет, и не в последнюю очередь о том, какие страны могут войти в число участников. Этот шаг ставит других членов "Большой двадцатки" в затруднительное положение: проигнорировать оскорбление и все равно отправиться в поездку, или проявить солидарность и рискнуть ощутить на себе всю мощь ответных мер Трампа в виде торговых пошлин, технологических эмбарго или чего-то еще более серьезного.

"Это один из важнейших многосторонних форумов, которые у нас остались в мире", и формат, который "мы не должны без необходимости приуменьшать", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине в четверг, отвечая на вопрос о высказываниях Трампа.

Бойкотируя саммит в Йоханнесбурге в минувшие выходные, "американское правительство неоправданно потеряло влияние, в том числе в той части мира, которая становится все более важной", - заявил Мерц.

Южная Африка готовилась к тому, что ее не допустят к участию в саммите в Национальном гольф-клубе Трампа в Дорале, и официальные лица страны по-прежнему обеспокоены тем, что США могут попытаться полностью исключить страну из группы. Однако любое изменение состава организации потребует консенсуса среди стран "Большой двадцатки", как это было перед саммитом 2023 года в Индии, когда Африканский союз был принят в качестве полноправного члена.

Вспышка гнева американского лидера стала кульминацией конфликта с президентом Сирилом Рамафосой, вызванного неоднократными бездоказательными заявлениями Трампа о том, что Южная Африка совершает геноцид против белых африканеров. Рамафоса пытался убедить Трампа прекратить развивать теорию заговора во время визита в Белый дом в мае, но вместо этого был захвачен врасплох видеомонтажом, усиливающим эти заявления.

Обращение с крупнейшей промышленно развитой экономикой Африки, первой африканской страной, принявшей "Большую двадцатку", свидетельствует о склонности президента использовать дубинку глобального положения США во внутриполитических целях.

Южная Африка "не воспринимает оскорблений со стороны другой страны относительно ее ценности участия в глобальных платформах", — говорится в заявлении администрации Рамафосы, в котором высказывания Трампа названы "печальными".

Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина27.11.25, 02:04 • 10263 просмотра

Они также могут быть разрушительными, как намекнул Мерц. Еще больше подрывая позиции Вашингтона в странах так называемого глобального Юга, существует риск сыграть на руку Китаю и России, членам форума БРИКС, который Трамп осудил как антиамериканский.

"Это травля крупных незападных держав облегчает задачу Китая и России по завоеванию более широкой поддержки на глобальном Юге", - заявил Ч. Раджа Мохан, почетный профессор Института американских исследований Университета Киндала в Дели. "Нет никаких оснований полагать, что Трамп стремится вернуть себе лидерские позиции на глобальном Юге".

Неясно, как США будут обеспечивать соблюдение запрета Трампа на участие Южной Африки или любой другой страны, хотя, по-видимому, Госдепартамент не будет выдавать визы официальным лицам, желающим принять участие.

Как бы там ни было, его риторика соответствует более масштабному видению перестройки мирового порядка по собственному усмотрению, выбирая членов клубов, не обращая особого внимания на другие правительства.

Лишь на прошлой неделе США намекнули на возможность снова пригласить Россию для реконфигурации бывшей "Большой восьмерки" в рамках плана из 28 пунктов прекращения войны в Украине, застав Киев и его союзников врасплох. "Большая восьмерка" стала "Большой семеркой" в 2014 году после того, как Россия была исключена из нее за незаконную аннексию Крыма.

Другими странами, которым может быть выгодна приверженность Трампа, является Польша, которая давно добивалась принятия в "Большую двадцатку". В сентябре Трамп пригласил нового президента Польши, правого националиста Кароля Навроцкого, на саммит в Майами в неуказанном качестве, осыпая похвалами относительного политического новичка и бывшего боксера-любителя, которого он поддержал на выборах.

В этом году объем экономики Польши превысил 1 триллион долларов и страна неоднократно получала похвалу от Вашингтона за значительные расходы на оборону, в основном на закупку американского оружия. Репутация Навроцкого подкрепляется тем, что безопасность и будущее Польши зависят от более прочных связей с Америкой Трампа, а не с Брюсселем, в отличие от премьер-министра Дональда Туска, бывшего главы Европейского совета и давнего критика Трампа.

"Польша действовала великолепно, а человек, который победил на выборах, просто фантастический", — заявил Трамп консервативному телеканалу GB News в этом месяце.

Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит05.11.25, 23:15 • 10345 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
БРИКС
Сирил Рамафоса
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Южная Африка
Германия
Крым
Дональд Туск
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Берлин
Польша