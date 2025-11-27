Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина
Киев • УНН
Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит G20 в Майами, США, в следующем году. Президент Трамп заявил, что ЮАР "убивает белых людей" и "отбирает у них фермы".
Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который будет принимать американский город Майами. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в ЮАР "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не говорят ни слова против этого геноцида".
В конце саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия. Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашения на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году
Он добавил, что США прекращают все выплаты и субсидии для ЮАР.
Контекст
Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров (людей, которые происходят от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов - ред.) и захвата их земель.
