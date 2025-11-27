$42.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит G20 в Майами, США, в следующем году. Президент Трамп заявил, что ЮАР "убивает белых людей" и "отбирает у них фермы".

Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который будет принимать американский город Майами. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в ЮАР "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не говорят ни слова против этого геноцида".

В конце саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия. Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашения на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году

- отметил глава Белого дома.

Он добавил, что США прекращают все выплаты и субсидии для ЮАР.

Контекст

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров (людей, которые происходят от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов - ред.) и захвата их земель.

Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит05.11.25, 23:15 • 10339 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Южная Африка
Соединённые Штаты
Флорида