Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не будет приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который будет принимать американский город Майами. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

По его словам, в ЮАР "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не говорят ни слова против этого геноцида".

В конце саммита G20 Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия. Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашения на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году