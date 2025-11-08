США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів та вилучення їхніх земель.
Президент США Дональд Трамп заявив, що жодний представник Сполучених Штатів не візьме участь у саміті країн "Групи двадцяти" (G20) у Південно-Африканській Республіці. Про це пише УНН з посиланням на допис Трампа у соціальній мережі Truth Social.
Деталі
"Це повна ганьба, що G20 відбудеться в ПАР. Африканерів (людей, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів) убивають, а їхні землі та ферми незаконно вилучають", – написав Трамп.
Він додав, що "з нетерпінням чекає на можливість прийняти G20 у 2026 році в Маямі, штат Флорида".
Reuters повідомляє, що американську делегацію на саміті G20 у ПАР мав очолити віцепрезидент Джей Ді Венс. Проте наразі відомо, що на саміт він не їде.
Доповнення
Раніше Дональд Трамп заявив, що Південна Африка не заслуговує на місце в G20, і відмовився брати участь у саміті, що відбудеться 22-23 листопада.
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора04.11.25, 17:36 • 12624 перегляди