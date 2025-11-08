США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров и изъятия их земель.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один представитель Соединенных Штатов не примет участие в саммите стран "Группы двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Трампа в социальной сети Truth Social.
Подробности
"Это полный позор, что G20 состоится в ЮАР. Африканеров (людей, которые происходят от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают, а их земли и фермы незаконно изымают", – написал Трамп.
Он добавил, что "с нетерпением ждет возможности принять G20 в 2026 году в Майами, штат Флорида".
Reuters сообщает, что американскую делегацию на саммите G20 в ЮАР должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако сейчас известно, что на саммит он не едет.
Дополнение
Ранее Дональд Трамп заявил, что Южная Африка не заслуживает места в G20, и отказался участвовать в саммите, который состоится 22-23 ноября.
