26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт G20 у Маямі, США, наступного року. Президент Трамп заявив, що ПАР "вбиває білих людей" і "відбирає у них ферми".

Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина

Південно-Африканська Республіка (ПАР) не буде запрошена на саміт Групи двадцяти (G20), який прийматиме американське місто Маямі. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у ПАР "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми", при цьому "фейкові ЗМІ не говорять ані слова проти цього геноциду".

Наприкінці саміту G20 Південна Африка відмовилася передати головування в G20 старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття. Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, який відбудеться в чудовому місті Маямі, штат Флорида, наступного року

- зазначив глава Білого дому.

Він додав, що США припиняють усі виплати та субсидії для ПАР.

Контекст

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів (людей, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів - ред.) та захоплення їхніх земель.

Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт05.11.25, 23:15 • 10339 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Сполучені Штати Америки
Флорида