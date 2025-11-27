Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина
Київ • УНН
Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт G20 у Маямі, США, наступного року. Президент Трамп заявив, що ПАР "вбиває білих людей" і "відбирає у них ферми".
Південно-Африканська Республіка (ПАР) не буде запрошена на саміт Групи двадцяти (G20), який прийматиме американське місто Маямі. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, у ПАР "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми", при цьому "фейкові ЗМІ не говорять ані слова проти цього геноциду".
Наприкінці саміту G20 Південна Африка відмовилася передати головування в G20 старшому представнику нашого посольства США, який був присутній на церемонії закриття. Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, який відбудеться в чудовому місті Маямі, штат Флорида, наступного року
Він додав, що США припиняють усі виплати та субсидії для ПАР.
Контекст
Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів (людей, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів - ред.) та захоплення їхніх земель.
