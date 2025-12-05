США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи 20" (G20) наступного року в Маямі. Це запрошення зумовлене тим, що економіка Польщі увійшла до 20 найбільших у світі, тоді як Південна Африка, попри членство в G20, не буде запрошена.
Сполучені Штати Америки запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи 20" (G20), який відбудеться наступного року в Маямі (США). Про це повідомляє Notes from Poland, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, на думку адміністрації США, Польща заслужила місце на саміті, адже країна перебуває у переліку 20 найбільших економік світу. Тим часом Південна Африка, з якою Вашингтон наразі має напружені відносини, не буде запрошена, незважаючи на те, що, на відміну від Польщі, є членом G20.
Польща останнім часом наполягає на прийнятті до G20, особливо після того, як її економіка цього року перевищила 1 трильйон доларів, ставши 20-ю за величиною у світі, обігнавши Швейцарію і наздоганяючи Саудівської Аравії та Нідерланди
Тим часом державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що Польщу запросять взяти участь у саміті наступного року. Це не означає формального членства в групі; країни, що не є членами, регулярно запрошуються на саміти.
Польща, країна, яка колись була замкнена за залізною завісою, але зараз входить до 20 найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце у Групі 20. Успіх Польщі є доказом того, що зосередженість на майбутньому – кращий шлях, ніж шлях до образ. Це показує, як партнерство зі Сполученими Штатами та американськими компаніями може сприяти взаємному процвітанню та зростанню
Довідково
G20, заснована в 1999 році, наразі включає 19 країн, а також Європейський Союз та Африканський Союз. Вона щорічно зустрічається для обговорення питань, пов’язаних зі світовою економікою.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп наступного року прийме G20 на своєму гольф-курорті в Маямі, особисто визначаючи список запрошених. Він не запросить ПАР, яка головує в G20 цього року.
