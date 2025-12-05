США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 грудня, 20:25 • 9940 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 15564 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 17071 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 29818 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 24863 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 38443 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22003 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21932 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22137 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31158 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
98%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом'якшення санкцій проти рф - ЗМІ4 грудня, 18:55 • 4954 перегляди
Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні4 грудня, 19:10 • 3974 перегляди
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 2740 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto23:00 • 3428 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 2814 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 29820 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 29775 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 38443 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 45653 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 70921 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13768 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 27432 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28645 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 73396 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 76157 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Сполучені Штати Америки запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи 20" (G20) наступного року в Маямі. Це запрошення зумовлене тим, що економіка Польщі увійшла до 20 найбільших у світі, тоді як Південна Африка, попри членство в G20, не буде запрошена.

США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ

Сполучені Штати Америки запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи 20" (G20), який відбудеться наступного року в Маямі (США). Про це повідомляє  Notes from Poland, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, на думку адміністрації США, Польща заслужила місце на саміті, адже країна перебуває у переліку 20 найбільших економік світу. Тим часом Південна Африка, з якою Вашингтон наразі має напружені відносини, не буде запрошена, незважаючи на те, що, на відміну від Польщі, є членом G20.

Польща останнім часом наполягає на прийнятті до G20, особливо після того, як її економіка цього року перевищила 1 трильйон доларів, ставши 20-ю за величиною у світі, обігнавши Швейцарію і наздоганяючи Саудівської Аравії та Нідерланди

- йдеться у статті.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що Польщу запросять взяти участь у саміті наступного року. Це не означає формального членства в групі; країни, що не є членами, регулярно запрошуються на саміти.

Польща, країна, яка колись була замкнена за залізною завісою, але зараз входить до 20 найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце у Групі 20. Успіх Польщі є доказом того, що зосередженість на майбутньому – кращий шлях, ніж шлях до образ. Це показує, як партнерство зі Сполученими Штатами та американськими компаніями може сприяти взаємному процвітанню та зростанню

- зазначив Рубіо.

Довідково

G20, заснована в 1999 році, наразі включає 19 країн, а також Європейський Союз та Африканський Союз. Вона щорічно зустрічається для обговорення питань, пов’язаних зі світовою економікою.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наступного року прийме G20 на своєму гольф-курорті в Маямі, особисто визначаючи список запрошених. Він не запросить ПАР, яка головує в G20 цього року.

Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G2027.11.25, 20:11 • 7492 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Марко Рубіо
Швейцарія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південно-Африканська Республіка
Саудівська Аравія
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Польща