США запросили Польщу на саміт G20 у Маямі - ЗМІ

Сполучені Штати Америки запросили Польщу взяти участь у саміті "Групи 20" (G20), який відбудеться наступного року в Маямі (США). Про це повідомляє Notes from Poland, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, на думку адміністрації США, Польща заслужила місце на саміті, адже країна перебуває у переліку 20 найбільших економік світу. Тим часом Південна Африка, з якою Вашингтон наразі має напружені відносини, не буде запрошена, незважаючи на те, що, на відміну від Польщі, є членом G20.

Польща останнім часом наполягає на прийнятті до G20, особливо після того, як її економіка цього року перевищила 1 трильйон доларів, ставши 20-ю за величиною у світі, обігнавши Швейцарію і наздоганяючи Саудівської Аравії та Нідерланди - йдеться у статті.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що Польщу запросять взяти участь у саміті наступного року. Це не означає формального членства в групі; країни, що не є членами, регулярно запрошуються на саміти.

Польща, країна, яка колись була замкнена за залізною завісою, але зараз входить до 20 найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце у Групі 20. Успіх Польщі є доказом того, що зосередженість на майбутньому – кращий шлях, ніж шлях до образ. Це показує, як партнерство зі Сполученими Штатами та американськими компаніями може сприяти взаємному процвітанню та зростанню - зазначив Рубіо.

Довідково

G20, заснована в 1999 році, наразі включає 19 країн, а також Європейський Союз та Африканський Союз. Вона щорічно зустрічається для обговорення питань, пов’язаних зі світовою економікою.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наступного року прийме G20 на своєму гольф-курорті в Маямі, особисто визначаючи список запрошених. Він не запросить ПАР, яка головує в G20 цього року.

Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G20