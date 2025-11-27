$42.300.10
Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G20

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спробує переконати президента США Дональда Трампа запросити Південно-Африканську Республіку на саміт G20 у Маямі. Трамп раніше заявляв, що ПАР не буде запрошена через переслідування білого населення та вбивства африканерів.

Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G20

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спробує переконати президента США Дональда Трампа запросити Південно-Африканську Республіку на саміт G20 у Маямі. Про це пише Reuters, передає УНН.

На мою думку, формати G7 та G20 не слід зменшувати без вагомих причин. Я спробую переконати його (Трампа - ред.) запросити також уряд Південної Африки 

- сказав Мерц.

З моменту другого вступу на посаду в січні Трамп неодноразово стверджував, що уряд Південної Африки, де більшість складають чорношкірі, переслідує біле населення. У травні Трамп зустрівся з президентом Сирілом Рамафосою в Білому домі, передавши широко дискредитовані повідомлення про геноцид білих фермерів.

Доповнення

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів (людей, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів - ред.) та захоплення їхніх земель.

Згодом Трамп заявив, що Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт Групи двадцяти (G20), який прийматиме американське місто Маямі.

Павло Башинський

Новини Світу
Сиріл Рамафоса
Білий дім
Reuters
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка