Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G20

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спробує переконати президента США Дональда Трампа запросити Південно-Африканську Республіку на саміт G20 у Маямі. Про це пише Reuters, передає УНН. На мою думку, формати G7 та G20 не слід зменшувати без вагомих причин. Я спробую переконати його (Трампа - ред.) запросити також уряд Південної Африки - сказав Мерц. З моменту другого вступу на посаду в січні Трамп неодноразово стверджував, що уряд Південної Африки, де більшість складають чорношкірі, переслідує біле населення. У травні Трамп зустрівся з президентом Сирілом Рамафосою в Білому домі, передавши широко дискредитовані повідомлення про геноцид білих фермерів. Доповнення Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів (людей, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів - ред.) та захоплення їхніх земель. Згодом Трамп заявив, що Південно-Африканська Республіка не буде запрошена на саміт Групи двадцяти (G20), який прийматиме американське місто Маямі.