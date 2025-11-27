Канцлер Германии Фридрих Мерц попытается убедить президента США Дональда Трампа пригласить Южно-Африканскую Республику на саммит G20 в Майами. Трамп ранее заявлял, что ЮАР не будет приглашена из-за преследования белого населения и убийств африканеров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытается убедить президента США Дональда Трампа пригласить Южно-Африканскую Республику на саммит G20 в Майами. Об этом пишет Reuters, передает УНН. По моему мнению, форматы G7 и G20 не следует уменьшать без веских причин. Я постараюсь убедить его (Трампа - ред.) пригласить также правительство Южной Африки - сказал Мерц. С момента второго вступления в должность в январе Трамп неоднократно утверждал, что правительство Южной Африки, где большинство составляют чернокожие, преследует белое население. В мае Трамп встретился с президентом Сирилом Рамафосой в Белом доме, передав широко дискредитированные сообщения о геноциде белых фермеров. Дополнение Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров (людей, происходящих от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов - ред.) и захвата их земель. Впоследствии Трамп заявил, что Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который будет принимать американский город Майами.