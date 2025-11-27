$42.300.10
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
18:19 • 648 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США
17:31 • 1520 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 13178 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 20725 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 15394 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 21857 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 17581 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
12:53 • 12889 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16667 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
Канцлер Германии попытается убедить Трампа пригласить ЮАР на саммит G20

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытается убедить президента США Дональда Трампа пригласить Южно-Африканскую Республику на саммит G20 в Майами. Трамп ранее заявлял, что ЮАР не будет приглашена из-за преследования белого населения и убийств африканеров.

Канцлер Германии попытается убедить Трампа пригласить ЮАР на саммит G20

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытается убедить президента США Дональда Трампа пригласить Южно-Африканскую Республику на саммит G20 в Майами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

По моему мнению, форматы G7 и G20 не следует уменьшать без веских причин. Я постараюсь убедить его (Трампа - ред.) пригласить также правительство Южной Африки 

- сказал Мерц.

С момента второго вступления в должность в январе Трамп неоднократно утверждал, что правительство Южной Африки, где большинство составляют чернокожие, преследует белое население. В мае Трамп встретился с президентом Сирилом Рамафосой в Белом доме, передав широко дискредитированные сообщения о геноциде белых фермеров.

Дополнение

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров (людей, происходящих от нидерландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов - ред.) и захвата их земель.

Впоследствии Трамп заявил, что Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит Группы двадцати (G20), который будет принимать американский город Майами.

Павел Башинский

Новости Мира
Сирил Рамафоса
Белый дом
Reuters
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Южная Африка