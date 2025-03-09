Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

Вероятный будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц считает, что Германия не может и не должна иметь собственного ядерного оружия из-за участия в Договоре о объединении Германии, но он отметил, что хочет поговорить с Францией и Великобританией о их ядерном оружии и защите Европы.

Об этом Мерц заявил в эфире Deutschlandfunk, сообщает Spiegel, передает УНН.

Детали

Как заявил Мерц, он отвергает идею вооружения Германии ядерным оружием, подчеркнув, что "Германия не может и не должна иметь собственного ядерного оружия".

Германия четко отказалась от ядерного оружия в Договоре о объединении Германии в формате "два плюс четыре" И она будет этого придерживаться

Тем не менее, он хотел бы поговорить с Францией и Великобританией о том, как их ядерное оружие может быть более тесно интегрировано в защиту Европы.

Совместное использование ядерного оружия - это вопрос, о котором мы должны говорить. Однако это должно быть дополнением к существующему ядерному оборонному щиту США. Он должен быть сохранен, если это возможно