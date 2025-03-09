ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц
Київ • УНН
Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.
Імовірний майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина не може і не повинна мати власної ядерної через участь у Договорі про об'єднання Німеччини, але він зазначив, що хоче поговорити з Францією і Великою Британією про їхню ядерну зброю і захист Європи.
Про це Мерц заявив в ефірі Deutschlandfunk, повідомляє Spiegel, передає УНН.
Деталі
Як заявив Мерц, він відкидає ідею озброєння Німеччини ядерною зброєю, наголосивши, що "Німеччина не може і не повинна мати власної ядерної зброї".
Німеччина чітко відмовилася від ядерної зброї в Договорі про об'єднання Німеччини у формати "два плюс чотири" І вона буде цього дотримуватися
Проте він хотів би поговорити з Францією і Великобританією про те, як їх ядерна зброя може бути більш тісно інтегрована в захист Європи.
Спільне використання ядерної зброї - це питання, про яке ми повинні говорити. Однак це має бути доповненням до існуючого ядерного оборонного щита США. Він має бути збережений, якщо це можливо
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи та може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині. Це відбувається на тлі загроз США вивести свої війська з континенту та заяв про можливе мирне врегулювання в Україні.