ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц

Імовірний майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина не може і не повинна мати власної ядерної через участь у Договорі про об'єднання Німеччини, але він зазначив, що хоче поговорити з Францією і Великою Британією про їхню ядерну зброю і захист Європи.

Про це Мерц заявив в ефірі Deutschlandfunk, повідомляє Spiegel, передає УНН.

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Як заявив Мерц, він відкидає ідею озброєння Німеччини ядерною зброєю, наголосивши, що "Німеччина не може і не повинна мати власної ядерної зброї".

Німеччина чітко відмовилася від ядерної зброї в Договорі про об'єднання Німеччини у формати "два плюс чотири" І вона буде цього дотримуватися - сказав Мерц.

Проте він хотів би поговорити з Францією і Великобританією про те, як їх ядерна зброя може бути більш тісно інтегрована в захист Європи.

Спільне використання ядерної зброї - це питання, про яке ми повинні говорити. Однак це має бути доповненням до існуючого ядерного оборонного щита США. Він має бути збережений, якщо це можливо - додав Мерц.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи та може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині. Це відбувається на тлі загроз США вивести свої війська з континенту та заяв про можливе мирне врегулювання в Україні.