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Франція може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині - The Telegraph

Франція може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині - The Telegraph

Київ • УНН

 • 31538 перегляди

Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи та може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині. Це відбувається на тлі загроз США вивести свої війська з континенту та заяв про можливе мирне врегулювання в Україні.

Франція готова використати своє ядерне стримування для захисту Європи, як повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

"Винищувачі, які оснащені ядерною зброєю, можуть бути розміщені в Німеччині, на тлі того, як США загрожують вивести свої війська з континенту", - пише видення.

США можуть вивести війська з Німеччини через обмеження свободи слова - Венс21.02.25, 16:39 • 28071 перегляд

Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у своїй країні в неділю, закликав Велику Британію та Францію розширити свій ядерний захист, на тлі того, як він прагне "незалежності" Європи від Америки Дональда Трампа.

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Один французький чиновник повідомив The Telegraph, що "розміщення винищувачів стане посланням володимиру путіну", тоді як дипломати в Берліні припустили, що це змусить прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зробити те саме.

Розміщення кількох французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складним і стане сильним посланням

- сказало джерело.

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив з Мерцем у неділю ввечері перед поїздкою до Білого дому, щоб представити свій план європейської безпеки та оборони України Трампу.

На саміті у Білому домі, що відбувся у третю річницю війни, президент США припустив, що "його країна не надасть Україні гарантій безпеки після підписання мирної угоди", пише видання.

Виступаючи разом із Трампом, Макрон сказав, що мир "не повинен бути капітуляцією України", на тлі того, як також закликав європейців зробити більше для захисту континенту.

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Як пише видання, Сполучені Штати вже давно гарантують безпеку Європи за допомогою арсеналу приблизно зі 100 ядерних ракет, багато з яких розміщені на військовій базі США в Німеччині.

"Ядерне стримування Франції наразі не залежить від НАТО, а ядерне стримування Великої Британії є ключовою частиною оборонної стратегії альянсу", - вказує видання.

Минулої п'ятниці Мерц заявив, що Париж і Лондон повинні обговорити, "чи може їхній ядерний захист також бути поширеним на нас", перш ніж попередити в неділю, що США за Трампа тепер "байдужі до долі Європи".

Під час візиту до Києва у понеділок колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив The Telegraph, що Україна має "моральне обґрунтування" мати власну ядерну зброю, оскільки загроза з боку росії зростає.

Німецькі дипломатичні джерела припустили, що переговори про європейське стримування для їх країни не почалися, а Мерц "заблокований" в обговореннях щодо формування коаліційного уряду.

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Макрон підштовхує Європу до проведення дебатів про роль, яку французька ядерна зброя може зіграти в обороні континенту, пише видання.

Дипломат у Берліні сказав, що "французька пропозиція посилить тиск на сера Кіра, щоб той зробив те саме і довів, що він серйозно налаштований зробити внесок у європейську безпеку".

Прем'єр-міністр Британії, як вказано, став на бік європейських лідерів, а не Трампа у питанні врегулювання війни в Україні, і хоче підписати пакт про безпеку та оборону з ЄС.

"Якщо французи вирішать розмістити ядерний стримуючий засіб у Німеччині, це дійсно посилить тиск на британців, щоб вони наслідували їхній приклад. - сказав дипломат. - Я розумію, що з боку ХДС, ми вважаємо, що нам потрібна ядерна парасолька, ми хочемо мати право голосу в цьому питанні, ми маємо бути готові говорити про це і ми готові за це заплатити".

Але джерело попередило, що "запит навряд буде офіційно зроблено, якщо американці не виведуть свої ядерні засоби стримування з Німеччини".

Як вказано, вважається, що арсенал Франції містить близько 300 одиниць ядерної зброї в межах її програми force de dissuasion із можливостями запуску з моря та повітря.

Британський ядерний стримуючий засіб Trident складається з чотирьох підводних човнів класу Vanguard, кожен з яких може нести до 16 боєголовок.

Звертаючись до світових лідерів із відеозв'язку на саміті в Києві, присвяченому третій річниці вторгнення кремля, Стармер сказав, що у москви "не всі карти у цій війні".

Він додав, що Велика Британія "готова та бажає" підтримати майбутню миротворчу угоду з "військами на землі", на відміну від Сполучених Штатів.

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Девід Леммі, міністр закордонних справ Великої Британії, у своєму зверненні до парламенту назвав путіна "агентом КДБ, який діє обманом".

Посилаючись на минуле путіна як небезпечного агента розвідки в росії та комуністичній Східній Німеччині, він сказав, що вторгнення було "неспровокованим" і "варварським", що, як зауважується, різко контрастує із твердженнями Трампа.

"володимир путін та його війна - це не історичне відхилення. Він спирається на царську традицію, імперіалізм та авторитаризм Петра Великого чи Миколи І та традицію Радянського Союзу", - сказав він.

У понеділок увечері Трамп заявив журналістам, що європейські війська "можуть увійти в Україну як миротворці" і що путін "прийме це". "Я ставив йому це запитання, - сказав Трамп, приймаючи Макрона. - У нього з цим немає проблем".

Президент США припустив, що війна в Україні може закінчитися протягом декількох тижнів. Макрон також сказав, що перемир’я у війні "можна досягти в найближчі тижні", в інтерв’ю Fox News після зустрічі з Трампом.

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Президент США сказав, що Володимир Зеленський може поїхати до Вашингтона цього тижня або наступного для підписання угоди щодо корисних копалин, яку він назвав "дуже близькою".

Джерело в українському уряді повідомило, що Київ очікує відгуку США щодо надісланих ним "остаточних змін". За словами джерела, США не сподобалася ідея включити в текст формулювання про надання гарантій безпеки.

"Ми бачимо питання гарантій для переговорів між президентами", - сказало джерело.

Тим часом, виступаючи в москві, путін висловив готовність росії співпрацювати з США у виробництві рідкоземельних металів. У коментарях, які транслювали державне телебачення, путін також сказав, що росія не виключає участі європейських країн у мирному врегулюванні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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