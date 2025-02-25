Франция может разместить ядерные истребители в Германии - The Telegraph

Франция готова использовать свое ядерное сдерживание для защиты Европы, как сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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"Истребители, которые оснащены ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, на фоне того, как США угрожают вывести свои войска с континента", - пишет издание.

Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах в своей стране в воскресенье, призвал Великобританию и Францию расширить свою ядерную защиту, на фоне того, как он стремится к "независимости" Европы от Америки Дональда Трампа.

Один французский чиновник сообщил The Telegraph, что "размещение истребителей станет посланием владимиру путину", тогда как дипломаты в Берлине предположили, что это заставит премьер-министра Великобритании Кира Стармера сделать то же самое.

Размещение нескольких французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложным и станет сильным посланием - сказал источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Мерцем в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, чтобы представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

На саммите в Белом доме, который состоялся в третью годовщину войны, президент США предположил, что "его страна не предоставит Украине гарантий безопасности после подписания мирного соглашения", пишет издание.

Выступая вместе с Трампом, Макрон сказал, что мир "не должен быть капитуляцией Украины", на фоне того, как также призвал европейцев сделать больше для защиты континента.

Как пишет издание, Соединенные Штаты уже давно гарантируют безопасность Европы с помощью арсенала примерно из 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на военной базе США в Германии.

"Ядерное сдерживание Франции пока не зависит от НАТО, а ядерное сдерживание Великобритании является ключевой частью оборонной стратегии альянса", - указывает издание.

В прошлую пятницу Мерц заявил, что Париж и Лондон должны обсудить, "может ли их ядерная защита также быть распространена на нас", прежде чем предупредить в воскресенье, что США при Трампе теперь "безразличны к судьбе Европы".

Во время визита в Киев в понедельник бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил The Telegraph, что Украина имеет "моральное обоснование" иметь собственное ядерное оружие, поскольку угроза со стороны россии растет.

Немецкие дипломатические источники предположили, что переговоры о европейском сдерживании для их страны не начались, а Мерц "заблокирован" в обсуждениях по формированию коалиционного правительства.

Макрон подталкивает Европу к проведению дебатов о роли, которую французское ядерное оружие может сыграть в обороне континента, пишет издание.

Дипломат в Берлине сказал, что "французское предложение усилит давление на сэра Кира, чтобы тот сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность".

Премьер-министр Британии, как указано, стал на сторону европейских лидеров, а не Трампа в вопросе урегулирования войны в Украине, и хочет подписать пакт о безопасности и обороне с ЕС.

"Если французы решат разместить ядерное сдерживающее средство в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они последовали их примеру. - сказал дипломат. - Я понимаю, что со стороны ХДС, мы считаем, что нам нужен ядерный зонтик, мы хотим иметь право голоса в этом вопросе, мы должны быть готовы говорить об этом и мы готовы за это заплатить".

Но источник предупредил, что "запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные средства сдерживания из Германии".

Как указано, считается, что арсенал Франции содержит около 300 единиц ядерного оружия в рамках ее программы force de dissuasion с возможностями запуска с моря и воздуха.

Британское ядерное сдерживающее средство Trident состоит из четырех подводных лодок класса Vanguard, каждая из которых может нести до 16 боеголовок.

Обращаясь к мировым лидерам по видеосвязи на саммите в Киеве, посвященном третьей годовщине вторжения кремля, Стармер сказал, что у москвы "не все карты в этой войне".

Он добавил, что Великобритания "готова и желает" поддержать будущее миротворческое соглашение с "войсками на земле", в отличие от Соединенных Штатов.

Дэвид Лемми, министр иностранных дел Великобритании, в своем обращении к парламенту назвал путина "агентом КГБ, который действует обманом".

Ссылаясь на прошлое путина как опасного агента разведки в россии и коммунистической Восточной Германии, он сказал, что вторжение было "неспровоцированным" и "варварским", что, как отмечается, резко контрастирует с утверждениями Трампа.

"Владимир путин и его война - это не историческое отклонение. Он опирается на царскую традицию, империализм и авторитаризм Петра Великого или Николая I и традицию Советского Союза", - сказал он.

В понедельник вечером Трамп заявил журналистам, что европейские войска "могут войти в Украину как миротворцы" и что путин "примет это". "Я задавал ему этот вопрос, - сказал Трамп, принимая Макрона. - У него с этим нет проблем".

Президент США предположил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель. Макрон также сказал, что перемирие в войне "можно достичь в ближайшие недели", в интервью Fox News после встречи с Трампом.

Президент США сказал, что Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон на этой неделе или на следующей для подписания соглашения по полезным ископаемым, которое он назвал "очень близким".

Источник в украинском правительстве сообщил, что Киев ожидает отклика США относительно присланных им "окончательных изменений". По словам источника, США не понравилась идея включить в текст формулировку о предоставлении гарантий безопасности.

"Мы видим вопрос гарантий для переговоров между президентами", - сказал источник.

Между тем, выступая в москве, путин выразил готовность россии сотрудничать с США в производстве редкоземельных металлов. В комментариях, которые транслировали государственное телевидение, путин также сказал, что россия не исключает участия европейских стран в мирном урегулировании.