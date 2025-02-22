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15 березня, 19:03 • 126992 перегляди

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15 березня, 12:52 • 118273 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень: Зеленський про розмову з Стармером

Узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень: Зеленський про розмову з Стармером

Київ • УНН

 • 31369 перегляди

Президент України провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії щодо військової взаємодії та спільних заходів. Сторони узгодили плани на наступний тиждень та обговорили питання європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи. Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним 

- написав Зеленський.

Британія готує новий пакет допомоги Україні та санкції для рф - The Daily Telegraph22.02.25, 05:49 • 83416 переглядiв

Він наголосив, що Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України.

Нагадаємо

Вчора, 21 лютого, Зеленський провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Павло Башинський

Павло Башинський

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