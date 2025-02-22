Узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень: Зеленський про розмову з Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень. Про це Зеленський написав в соцмережі Х, передає УНН.

Як завжди, продуктивна розмова з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Європа повинна бути за столом переговорів щодо закінчення війни та формування міцних гарантій безпеки. Безпека України невіддільна від безпеки Європи. Узгодили нашу військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже активним - написав Зеленський.

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Він наголосив, що Велика Британія та її народ є одними з найбільших прихильників України.

Нагадаємо

Вчора, 21 лютого, Зеленський провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.